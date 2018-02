Impact: soirée difficile pour les jeunes

Qui a-t-on vu dans cette équipe B composée de neuf joueurs qui étaient remplaçants lors du dernier match? Des vétérans qui se retrouveront sur le banc en début d'année - Chris Duvall ou Marco Donadel -, des jeunes pousses en quête de minutes en 2018, ainsi que des joueurs de l'Académie ou à l'essai. Bien peu d'entre eux auront réellement marqué les esprits, même si Clément Bahiya a montré quelques flashes intéressants sur le flanc droit grâce à ses accélérations. Ken Krolicki a aussi réussi quelques percées intéressantes, mais s'est montré maladroit lorsqu'il s'est retrouvé en position de tir. Signe d'une soirée très difficile d'un point de vue collectif, il a été l'auteur du seul tir cadré de l'Impact. Bref, trop d'interrogations persistent sur la profondeur de cette équipe.

Le calvaire montréalais a débuté dès la 13e minute après un cafouillage de Thomas Meilleur-Giguère, suivi d'une intervention maladroite sur CJ Sapong. L'attaquant américain, 16 buts l'an dernier, a ouvert le score du point de penalty. La suite a été une longue série d'erreurs défensives, que ce soit dans les un-contre-un - à l'image de Duvall face à Matt Real sur le deuxième but - ou dans le marquage.

Pour ne rien arranger, Anthony Jackson-Hamel a cédé sa place à Matteo Mancosu à la 52e minute après avoir ressenti une douleur aux ischiojambiers. Donadel a également subi des traitements à l'issue de la première mi-temps. Quelques secondes auparavant, l'Italien avait perdu son sang-froid après un tacle de David Accam.

Le camp achève

Le jeu s'est quelque peu équilibré autour de l'heure de jeu après la rentrée de plusieurs titulaires habituels, dont Samuel Piette, Nacho Piatti et Raheem Edwards. L'Union a tout de même inscrit un cinquième but au terme d'une contre-attaque conclue par Jay Simpson.

L'Impact disputera son dernier match du camp d'entraînement samedi face au New York City FC (17 h). On retrouvera alors le onze partant qui s'est dégagé lors des quatre premiers matchs préparatoires et dont la hiérarchie n'a certainement pas été bousculée, hier.

L'Impact lancera sa saison le 4 mars sur le terrain des Whitecaps de Vancouver.