 Le Toronto FC devra se débrouiller sans Altidore et Giovinco 

Le Toronto FC a perdu sa cause en appel de la décision d'imposer un carton rouge à l'attaquant Jozy Altidore en demi-finales de l'Association Est.

Un comité indépendant a maintenu la décision de l'arbitre Chris Penso de sanctionner Altidore pour sa conduite agressive.

Altidore et le capitaine des Red Bulls de New York Sacha Kljestan ont été expulsés après que les deux équipes se soient affrontées dans le tunnel du BMO Field à la mi-temps du match retour de la demi-finale de l'Est le 5 novembre.

On ignore pour l'instant si une décision a été rendue dans l'appel logé par les Red Bulls en lien avec cet incident.

Le TFC sera privé de son autre attaquant étoile lors du match aller de la finale de l'Est contre le Crew à Columbus, le 21 novembre.

Sebastian Giovinco a écopé d'une suspension d'un match après avoir reçu deux cartons jaunes - pour perte de temps intentionnelle et contestation - en deux matchs en demi-finale de l'Est contre les Red Bulls.