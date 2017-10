Le rideau tombe en MLS

Pas d'enjeu à Montréal

Qu'elle débouche sur une septième ou une dixième place, la saison montréalaise s'apparentera à un échec et à un important recul par rapport aux performances des dernières séries. Répétons-le, ce dernier match contre le Revolution n'a d'intérêt que pour la sortie du capitaine emblématique Patrice Bernier. En face, il ne faut pas creuser bien loin pour trouver l'une des sources du problème pour les coéquipiers de Kei Kamara. Comme l'Impact, en 2014, le Revolution, actuellement septième, n'a pas remporté le moindre match sur les terrains adverses. Il affiche la pire différence de buts de la MLS, soit -32.

Toronto vise un record... Atlanta aussi

Le TFC n'a pas disputé son meilleur match, mais sa victoire face à l'Impact, dimanche dernier, lui a permis d'égaler le nombre de points obtenus dans une saison (68). Ce record peut maintenant être battu si les Reds l'emportent ou obtiennent un match nul sur le terrain d'Atlanta United. Greg Vanney utilisera-t-il son alignement habituel pour l'occasion ou reposera-t-il quelques éléments majeurs ? Précision qui a son importance : le Galaxy de 1998 avait récolté 68 points en seulement 32 matchs au lieu de 34. Du côté d'Atlanta, où la deuxième place est toujours en vue, un autre record sera battu puisque 70 426 billets ont déjà été vendus pour ce match au sommet.

Le deuxième rang en jeu

Deux choses sont certaines : le Toronto FC finira en tête et les Red Bulls de New York aboutiront à la sixième place. Pour le reste, la dernière journée fixera la hiérarchie d'une association encore bien incertaine entre les deuxième et cinquième rangs. Qui sera donc deuxième et obtiendra son laissez-passer pour les demi-finales ? New York City FC a très longtemps occupé ce rang et le conserverait en cas de victoire contre le Crew de Columbus qu'il reçoit au Citi Field. Justement, le Crew convoite cette position, au même titre que le Fire de Chicago et Atlanta United,

Un doublé canadien ?

Dimanche dernier face aux Earthquakes de San Jose, les Whitecaps de Vancouver ont échappé une occasion en or de s'assurer du premier rang de leur association. Ils peuvent toujours le faire, ce soir, mais la mission sera un peu plus délicate dans l'antre du proche ennemi, les Timbers de Portland. Un match nul serait suffisant pour les Caps, qui permettraient alors au Canada de réaliser un doublé avec les succès du TFC, à l'est. Avec une défaite, par contre, ils pourraient chuter au troisième rang derrière les Timbers et probablement les Sounders de Seattle opposés aux décevants Rapids du Colorado.

Une dernière place à gagner

Dans l'Ouest, trois équipes peuvent encore se qualifier pour les séries par le truchement de la sixième place. Les Earthquakes occupent la position la plus confortable et confirmeraient une première présence en cinq ans en l'emportant face à Minnesota United. Cela tiendrait du miracle tant leur saison a été chaotique, comme l'illustre leur différence de buts de -22. Derrière les Quakes, le FC Dallas, vainqueur du Supporters' Shield en 2016, est la grosse déception de la saison. Parmi les favoris en début d'année, les Texans n'ont remporté qu'un seul match depuis la fin du mois de juillet. Tout juste derrière, le Real Salt Lake garde un petit espoir de qualification.

-30-