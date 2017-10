Impact: Ignacio Piatti sous contrat jusqu'en 2020

Le contrat actuel de l'Argentin âgé de 32 ans devait arriver à échéance à la fin du mois de juin 2018. L'Impact de Montréal a confirmé mardi qu'il avait signé une prolongation d'une saison et demie, plus une année d'option à la discrétion de l'équipe.

La valeur du contrat n'a pas été dévoilée, mais le président de l'Impact, Joey Saputo, a insisté pour dire qu'il serait payé comme «un des cinq meilleurs joueurs de la ligue».

Alors que l'association des joueurs de la MLS dévoile deux fois par année le salaire de ses membres, le chiffre à côté du nom de Piatti n'a jamais été exact, aux dires de Saputo. La semaine dernière, l'association des joueurs a publié sa plus récente liste des salaires. Piatti touchait 450 000 $ US selon celle-ci, un chiffre loin des plus de 7 millions de dollars remis à Kaka ou à Sebastian Giovinco.

Questionné à ce sujet, Piatti s'est défendu de ne pas vouloir dévoiler son salaire, se demandant ce que ça changerait au discours.

En 91 matchs de saison régulière en MLS depuis son arrivée en juillet 2014, Piatti a inscrit 47 buts et 21 aides. Il a notamment aidé l'équipe a atteindre la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF au printemps 2015 et la finale de l'Association Est en MLS l'automne dernier.

Si l'on sait que Piatti jouera encore longtemps avec l'Impact, reste à voir qui le dirigera.

Saputo a refusé de commenter les rumeurs concernant le congédiement de l'entraîneur-chef Mauro Biello à la fin de la campagne. Il a toutefois nié les rumeurs concernant la venue d'Alessandro Nesta comme remplaçant de Biello, insistant pour dire qu'il n'avait pas eu de contact avec l'ancien défenseur de l'Impact et actuel entraîneur-chef du Miami FC, dans la NASL.

Déjà éliminé de la course aux séries dans la MLS, l'Impact rendra visite au Toronto FC dimanche, avant de conclure la saison en accueillant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 22 octobre.