 La police recherche les auteurs des explosions à Dortmund 

Les recherches se concentrent en particulier sur une lettre de revendication retrouvée sur les lieux et qui devrait permettre d'y voir plus clair sur cet acte ayant blessé un joueur espagnol et plongé le monde du soccer dans l'émoi.

«La lettre endosse la responsabilité des faits», a indiqué une magistrate du parquet mardi en fin de soirée, Sandra Lücke. Elle n'en a pas donné le contenu et indiqué vérifier son «authenticité».

«Le choc après l'attaque à la bombe contre le bus du Borussia Dortmund: qu'est-ce qui se cache derrière l'attentat?», demande sur son site le quotidien populaire Bild, le plus lu d'Allemagne.

Trois explosions ont soufflé mardi soir une partie des vitres du bus amenant les joueurs du Borussia Dortmund au stade de la ville où ils s'apprêtaient à affronter l'AS Monaco, leader du championnat français, en quart de finale de la Ligue des Champions.