Ignacio Piatti se sent bien à Montréal

«Je savais que Boca [Juniors] me cherchait, mais moi j'étais tranquille avec la famille, en Argentine, et j'avais la tête à Montréal. Je me sens bien ici, j'ai encore une année à mon contrat et je veux le terminer», a-t-il indiqué aux médias présents au camp de l'Impact, à Orlando.

En plus de l'intérêt de Boca Juniors, San Lorenzo n'aurait pas détesté réacquérir le milieu montréalais. Piatti a toujours soutenu qu'il aimerait retrouver son ancien club à l'issue de son contrat avec l'Impact.

«On va voir pour 2018, je vais finir mon contrat et on va voir ce qui se passe», a expliqué le numéro 10, confiant pour la saison à venir.