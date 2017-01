Le Galaxy embauche Jermaine Jones

Âgé de 35 ans, Jones a disputé les trois dernières saisons avec les Rapids du Colorado et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, effectuant un total de 37 sorties avec les deux équipes et accumulant cinq buts et six aides.

Avant de faire son arrivée en MLS, Jones avait disputé près de 15 saisons dans la Bundesliga allemande, incluant des séjours avec l'Eintracht Francfort, le TSV Bayer 04 Leverkusen et le FC Schalke 04. Membre de l'équipe nationale américaine, Jones a participé à 60 matchs depuis 2010, incluant lors de la Coupe du monde de 2010.