Un nouvel entraîneur des gardiens pour l'Impact

Stern, âgé de 29 ans, a occupé le rôle d'entraîneur des gardiens du FC Montréal, en USL, au cours des deux dernières saisons, après s'être joint à l'Académie de l'Impact en janvier 2014 à titre d'entraîneur des gardiens de l'Impact U16, U18 et U23.

Stern avait auparavant été entraîneur des gardiens au sein de l'Académie du club de première division anglaise West Bromwich Albion, de 2009 à 2014. Il détient présentement les certifications d'entraîneur et d'entraîneur des gardiens UEFA B, et est en voie d'obtenir sa Licence A canadienne.

Les entraîneurs-adjoints Jason DiTullio et Wilfried Nancy, le préparateur physique Yannick Girard, le préparateur mental Antoine Guldner et l'analyste vidéo et données Massimo Di Ioia seront de retour en 2017 et complètent le personnel d'entraîneurs de la première équipe.

«Cela fait maintenant trois ans que j'ai rejoint le club et j'ai développé un grand amour pour cette ville, pour ce club, pour les supporters et tous les gens impliqués dans l'organisation, a mentionné Stern. J'ai hâte de pouvoir contribuer aux succès de l'équipe.»

Nouveau contrat pour Kronberg

Par ailleurs, l'équipe a annoncé avoir consenti un nouveau contrat d'une saison au gardien Eric Kronberg.

Au cours des deux dernières campagnes, le gardien substitut de l'Impact a disputé cinq matchs de saison régulière en MLS et six matchs du Championnat canadien.