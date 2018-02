La fondeuse Marit Bjoergen devient l'athlète la plus titrée des Jeux d'hiver

Associated Press PyeongChang

Tellement que la fondeuse qui suivait au deuxième rang a même perdu la trace de la Norvégienne et a momentanément emprunté la mauvaise trajectoire.

Bjoergen, âgée de 37 ans, n'a jamais vraiment été inquiétée et elle a couronné son incroyable carrière olympique de la plus belle façon qui soit, remportant la médaille d'or de l'épreuve en une heure 22:17,6 minutes - plus de 1:49 devant la médaillée d'argent, la Finlandaise Krista Parkakoski. La Suédoise Stina Nilsson a mérité le bronze.

L'Autrichienne Teresa Stadlober occupait le deuxième rang - près de 90 secondes derrière Bjoergen - avec environ sept kilomètres à la course lorsqu'elle a pris la mauvaise direction. Le temps de corriger son parcours, elle a glissé à la huitième position et perdu tout espoir de monter sur le podium. Elle a finalement terminer 9e.

Emily Nishikawa, de Whitehorse, au Yukon, s'est révélée la meilleure Canadienne en terminant 30e, à plus de 12 minutes de Bjoergen. Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, s'est classée 43e. Anne-Marie Comeau, de Saint-Ferréol-les-Neiges, n'a pas complété l'épreuve.

Bjoergen a eu tout le temps de s'emparer d'un drapeau norvégien dans la dernière ligne droite avant l'arrivée pour devenir la seule olympienne à gagner cinq médailles à ces jeux.

Bjoergen, qui avait déjà annoncé que c'était sa dernière course olympique, complète sa carrière avec un total de 15 médailles (8 d'or, 4 d'argent, 3 de bronze), ce qui fait d'elle l'athlète la plus titrée des Jeux d'hiver.

La Suédoise Charlotte Kalla a échoué dans sa tentative d'égaler Bjoergen avec une cinquième médaille aux Jeux de PyeongChang, se classant cinquième.

La victoire de Bjoergen a aussi permis à la Norvège d'atteindre un sommet. Le pays scandinave a totalisé 14 médailles en ski de fond à PyeongChang, améliorant le record de 13 établi par l'Union soviétique en 1988.