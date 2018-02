Courte piste: Samuel Girard quatrième au 500 m

Le Chinois Wu Daijing a survolé la distance en un temps record de 39,584 secondes. Les Sud-Coréens Daeheon Hwang et Hyojun Lim ont suivi avec des temps respectifs de 39,854 et 39,919. Ces deux temps se trouvaient aussi sous l'ancien record mondial avant le début de la soirée, qui était de 39,937 et qui avait été établi par l'Américaine John Celski en 2012.

Girard est resté au dernier rang de la finale du début à la fin et a rallié l'arrivée en 39,987 secondes.

Âgé de 21 ans, Girard a aussi terminé quatrième au 1500 m avant de remporter l'épreuve de 1000 m plus tôt aux Jeux de PyeongChang.

Girard aura une dernière occasion d'ajouter une médaille à sa collection jeudi, alors qu'il participera à la finale du relais 5000 m en compagnie de Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Pascal Dion.

Il s'agira de la dernière course olympique en carrière pour Hamelin, qui est âgé de 33 ans et qui participe à ses quatrièmes Jeux.

Hamelin, de Sainte-Julie, a déjà gagné trois médailles d'or olympique et une d'argent au cours de sa brillante carrière.