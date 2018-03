Le Québec qui gagne: Alex Harvey

« J'en écoute plutôt dans le transport, quand on prend l'autobus ou dans les avions. Parfois un peu à l'entraînement. Sinon, le matin, on ouvre l'ordi. C'est soit Devon [Kershaw], Len [Valjas], Graeme [Killick] ou moi. On écoute pas mal tous la même musique. C'est plutôt du hip-hop. Des choses comme Future ou 21 Savage, qui n'est pas conseillé pour les enfants...»

«Beckie Scott. On l'a côtoyée un peu quand elle était en fin de carrière. C'est quand même la conjointe de Justin [Wadsworth], qui a coaché l'équipe pendant quatre ans. C'est elle qui a provoqué le déclic. C'est la première Canadienne qui a gagné une médaille olympique en ski de fond [l'or à Salt Lake City en 2002]. Elle a ouvert une porte, montré que c'était possible. Ce n'est pas seulement les Norvégiens qui font ça. Les Canadiens sont capables aussi.»

Qui est ton athlète modèle?

«Je n'en ai pas un en particulier. Parmi mes compétiteurs, je ne vois personne comme un surhomme. [Le Norvégien Petter] Northug, il y a quand même des aspects de son ski qui m'impressionnent. Même chose pour [le Norvégien Martin Johnsrud] Sundby, [le Finlandais Iivo] Niskanen ou [l'Italien Federico] Pellegrino. J'essaie de tirer des leçons ici et là. Je m'inspire aussi des athlètes canadiens et québécois qu'on connaît un peu et qu'on côtoie ici et là.»

Âge: 30 ans

Palmarès: 7 victoires en Coupe du monde, 5 podiums en Championnat du monde

Épreuves à PyeongChang: Skiathlon 15 km, sprint individuel classique, 15 km style libre, relais 4 x 10 km, sprint par équipe, 50 km classique