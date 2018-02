Les Québécois à PyeongChang: Samuel Girard

Quelle est la réussite dont tu es le plus fier ?

« Personnellement, c'est d'avoir terminé troisième du Mondial l'année passée. C'est un objectif que je ne visais même pas avant le championnat. Je suis super heureux de l'avoir réalisé et fier de ma progression. Mais j'ai aussi vécu un beau moment avec Charles l'année précédente quand on a fini premier et deuxième du 1000 m aux Championnats du monde. On était ensemble sur le podium pendant que l'hymne national canadien jouait. C'est une joie que tu peux partager. »

Quelle chanson écoutes-tu pour te motiver ou te permettre de te concentrer avant une épreuve ?

« J'écoute du Brad Paisley, du country américain que j'adore. Ce n'est pas pour me crinquer ou me motiver, plutôt pour penser à autre chose avant mes courses. J'aime courir à l'instinct. La musique m'aide à me changer les idées, me fait penser à la pêche, à des trucs que je vais faire à la cabane à sucre de mon ami. Mon père a toujours écouté du country francophone. J'aime ça aussi, mais j'adore le country américain. »

Complète la phrase : « Mes Jeux seront un succès si... »

« Si j'ai du plaisir et que j'y vais pour les bonnes raisons. Pour ces premiers Jeux, j'aurai pour philosophie d'apprendre, d'avoir du plaisir et de préparer un bagage pour les prochaines années. Oui, on veut tous performer, mais je ne veux pas oublier d'absorber tout ce que je verrai et de vivre les Jeux au maximum. Comme ça, je saurai à quoi m'attendre si j'y retourne. »

