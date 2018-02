Hockey masculin: le Canada remporte le bronze

Tous les joueurs et entraîneurs ont posé pour la traditionnelle photo d'équipe.

L'unifolié avait vu sa quête d'une troisième médaille d'or de suite prendre fin la veille, résultat du surprenant revers de 4-3 contre l'Allemagne.

Samedi, les buteurs canadiens ont été Andrew Ebbett et Chris Kelly, deux fois chacun, ainsi que Derek Roy et Wojtek Wolski. Ce dernier célébrait ses 32 ans.

Capitaine de l'équipe, Kelly ajoute une médaille olympique à sa bague de la Coupe Stanley obtenue avec les Bruins de Boston, en 2011.

Du côté tchèque, Roman Cervenka a signé un doublé, tandis que Martin Ruzicka et Jan Kovar ont également déjoué Kevin Poulin.

Les Tchèques ont eu l'avantage 34-26 pour les tirs.

La finale opposera les Allemands et les athlètes olympiques de la Russie, dimanche.

Les Canadiens ont connu un début de match sans éclat (ils ont obtenu leur premier tir dans la huitième minute), mais ils ont gardé le cap après avoir conclu le premier vingt en avance 3-1.

Au premier tiers le Canada a déjoué Pavel Francouz trois fois en sept minutes, dont les réussites d'Ebbett et Kelly, à 8:57 et 9:28.

La deuxième période s'est déroulée sans but, mais la lumière rouge a de nouveau été fort sollicitée au troisième engagement.

Ebbett a complété son doublé en faisant dévier dans le haut du but une passe vive de Brandon Kozun, à 5:50.

Kovar a riposté 46 secondes plus tard, laissé seul dans l'enclave. Mais à 9:37, Kelly a fait 5-2 avec un tir des poignets dans le haut du filet, à partir du cercle gauche. Rob Klinkhammer avait travaillé fort dans le coin de la patinoire.

Un but a ensuite été refusé au Tchèque Martin Erat, pour cause d'obstruction envers Poulin.

Wolski a consolidé le coussin avec 4:37 au cadran. L'auteur de 99 buts dans la LNH a converti son deuxième rebond du revers, le premier ayant touché le poteau.

Les vedettes de la Ligue nationale absentes du tournoi, le Canada espérait se hisser au sommet du peloton en se retroussant les manches. Le manque de constance a toutefois été coûteux, surtout contre les Allemands, un match où les hommes de Willie Desjardins ont eu un relâchement de 40 minutes. Ce dernier avait d'ailleurs remanié tous les trios, samedi.

La République tchèque comptait sur neuf joueurs de la brigade ayant battu le Canada 4-1 en mai dernier, au Championnat mondial. Dans le clan canadien, seul le défenseur Chris Lee y était.

Au hockey olympique, Équipe Canada en est maintenant à neuf médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze. Les Tchèques ont triomphé en 1998 et huit ans plus tard, ils ont mérité le bronze à Turin.