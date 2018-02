Les hockeyeurs canadiens peu convaincants dans un gain contre la Corée

Les buts tardifs de Maxim Lapierre et Gilbert Brule ont donné un mince lustre à la victoire du Canada, qui a été bien lent à s'imposer.

«Ils ont été tenaces, a dit l'ailier canadien Wojtek Wolski. Ils ont eu des occasions en avantage numérique. Le score ne reflète pas l'allure de la rencontre.»

L'unifolié compte 20 podiums en Olympiade. Les Sud-Coréens, qui ont sept Nord-Américains dans leurs rangs, en étaient seulement à un troisième match aux Olympiques. Il y a quatre ans, il n'y avait pas de machine à aiguiser les patins en Corée du Sud.

Christian Thomas et Eric O'Dell ont aussi marqué pour le Canada, qui a obtenu 49 tirs contre Matt Dalton, qui a grandi dans le sud de l'Ontario. Résident de la Corée du Sud depuis 2014, il a la double citoyenneté.

«Ils travaillent extrêmement fort, et on dirait que leur gardien joue toujours bien contre nous. Peut-être que le fait qu'il soit Canadien lui fait élever encore plus son niveau de jeu, a mentionné le défenseur Chris Lee. Je ne pense pas que nous aurions pu tirer plus souvent.»

Kevin Poulin a repoussé 19 rondelles pour les vainqueurs. Ben Scrivens était en poste la veille, quand le Canada s'est incliné 3-2 devant les Tchèques.

Thomas a marqué d'un tir des poignets dans le haut du filet à Dalton at 7:36. Puis, à 14:22 au deuxième tiers, un mauvais bond contre la rampe a berné Dalton et O'Dell en a profité.

En troisième période, Lapierre, un ancien du Canadien de Montréal, a triplé l'avance à 3:43 d'un angle restreint, déjouant Dalton entre les jambières. Brule a complété avec moins de deux minutes au cadran, à l'aide d'un revers.

Le Canada compte aussi un gain de 5-1 face aux Suisses. Le pays a sa place en quarts de finale, mercredi, mais l'adversaire est à déterminer.

«Il nous faudra être plus rigoureux, a dit Lee. Nous avons encore des choses à raffiner.»

La journée de repos de plus ne sera pas de refus, la brigade canadienne ayant plus de 31 ans comme âge moyen.

«Nous avons des gars pour qui ça va faire du bien», a dit l'entraîneur-chef Willie Desjardins.

Plus tôt dimanche, la République tchèque a défait la Suisse pour s'assurer de finir première dans le groupe A, avec huit points. La Suède a vaincu la Finlande 3-1 et quant aux Allemands, ils ont battu la Norvège 2-1.

Les Américains vont affronter les Slovaques en ronde de qualification. Le Canada, la Suède, les Tchèques et les athlètes olympiques de la Russie ont déjà leur place en quarts de finale.

Tous les matches de qualification auront lieu mardi. Les autres affrontements seront Finlande-Corée du Sud, Suisse-Allemagne et Norvège-Slovénie.