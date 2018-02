Curling masculin: le Canada lance son tournoi avec deux victoires

Le quatuor du skip de Calgary Kevin Koe a obtenu une victoire de 5-3 contre les Italiens de Joel Retornaz au premier match, avant de l'emporter 6-4 contre le Britannique Kyle Smith lors de la deuxième rencontre.

Malgré ce bon départ, l'équipe canadienne ne s'est montrée dominante dans aucun des deux duels.

Le Canada a eu besoin de deux points au huitième bout pour prendre les devants 4-2 contre l'Italie, qui a rétréci l'avance à 4-3 au neuvième. Koe a toutefois solidifié la victoire en ajoutant un point au 10e bout.

«Par chance, nous avons bâti cette équipe et l'objectif ultime était de nous rendre aux Olympiques et de bien faire ici, a déclaré Koe. Je ne crois pas que nous serons un jour l'équipe la plus constante, ça ne semble tout simplement pas faire partie de notre avenir.

«Ce serait bien, mais lorsque nous participons aux gros événements, nous réussissons toujours plutôt bien. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau là-dedans. De toute évidence, les Olympiques sont différents pour certains d'entre nous et sont magnifiés, mais nous avons tous eu la chance de faire partie d'Équipe Canada à quelques reprises.»

Le Canada a impressionné d'entrée de jeu contre la Grande-Bretagne, prenant une avance de 4-1 après trois bouts.

Le quatuor de Smith a toutefois marqué un point au cinquième, puis un autre au sixième, avant que les Canadiens n'en ajoutent un au septième.

Koe a forcé Smith à faire un point - et à abandonner sa dernière pierre - au huitième bout, avant de s'assurer la victoire lorsque le dernier tir de Smith a glissé hors des anneaux, donnant au Canada un point supplémentaire pour un pointage final de 6-4.

«Je crois que nous avons bien joué sur la glace, a indiqué le Canadien. Chaque fois qu'on ne perd pas, c'est une bonne journée, donc c'était un bon départ. Nous avons joué deux très bons matchs aujourd'hui contre deux équipes solides.»

Le Canada affrontera la Norvège, jeudi.