Curling: sixième victoire de suite du Canada, qui passe à la ronde des médailles

Les Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris se sont assurés du premier rang au classement de la ronde préliminaire du tournoi olympique de curling mixte, dimanche.

Le Canada a battu les Sud-Coréens Hyeji Jang et Kijeong Lee par la marque de 7-3 pour conclure la ronde préliminaire avec un dossier de 6-1.

Lawes et Morris ont perdu leur premier affrontement 9-6 contre les Norvégiens, jeudi, avant de mériter six victoires consécutives.

«L'une des choses que j'aime beaucoup de notre équipe, c'est que nous apprenons très vite, a dit Morris. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps ensemble, mais la communication est très efficace. C'est ce qui nous a permis d'en tirer une leçon (du revers de jeudi).»

Après que la République de Corée eut créé l'égalité 2-2 en inscrivant deux points au troisième bout, les Canadiens ont répliqué grâce à deux points au quatrième bout et ils n'ont plus regardé derrière.

Huit équipes prennent part à ce tournoi mixte et les quatre meilleures se qualifient pour la ronde des médailles.

Le duo canadien en curling mixte s'était assuré d'une place en demi-finales aux Jeux olympiques de PyeongChang en défaisant les Athlètes olympiques de la Russie 8-2, samedi.

Lawes et Morris vont retrouver la Norvège lundi, ce pays ayant battu la Chine 9-7 en bris d'impasse. Le Canada n'a pas été vaincu par une autre formation à ce point-ci.

Les matchs de la médaille d'or et de la médaille de bronze auront lieu plus tard lundi.

Les tournois masculins et féminins de curling font partie des Jeux olympiques depuis 1998, mais le tournoi mixte y fait ses débuts cette année.

Chaque équipe est composée d'une femme et d'un homme et les joueurs doivent lancer six pierres plutôt que les huit habituelles. La partie dure huit bouts plutôt que 10.

Morris, qui est originaire d'Ottawa, a décroché l'or aux Jeux de Vancouver, en 2010, alors que Lawes, de Winnipeg, a remporté l'or en 2014, aux Jeux de Sotchi.