Québec trouve «ridicule» le «manque de respect» de Hockey Canada

(Québec) Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, trouve «déplorable et ridicule» que Hockey Canada ait demandé à l'annonceur maison des matchs du Canada à l'aréna de Gangneung, aux Jeux olympiques de Corée du Sud, de prononcer à l'anglaise les noms de certains joueurs, dont le Montréalais Marc-André Gragnani.

«Comme francophones, on doit s'objecter à ça et protester très fort. Je m'attends à ce que Hockey Canada rectifie rapidement la situation, ça n'a tout simplement pas de bon sens», a affirmé le premier ministre, piqué au vif, en mêlée de presse mercredi.

«Ça montre qu'on a encore du chemin à faire. Ça aurait dû être normal et naturel pour eux de prononcer les noms comme ils sont. (...) Ce n'est pas juste ridicule, c'est déplorable», a-t-il ajouté.

La ministre de la Culture, Marie Montpetit, a qualifié la situation de «surréaliste».

«C'est un manque de respect pour les commentateurs et pour les joueurs francophones», a-t-elle affirmé.

L'annonceur maison des matchs à Gangneung, Sébastien Goulet, a affirmé cette semaine au Journal de Montréal que Bayne Pettinger, responsable des opérations à Hockey Canada, lui a demandé qu'il cesse de prononcer en français les noms de Marc-André Gragnani, Derek Roy et Rene Bourque.

«Pour la deuxième rencontre à l'aréna de Gangneung, on m'a demandé d'angliciser ces trois noms de famille à la demande de Hockey Canada», a-t-il dit au média de Québecor.

Pour Pascal Bérubé, porte-parole du Parti québécois en matière d'identité nationale, «c'est insultant, c'est un manque de respect, d'autant plus que le français est une des langues de l'olympisme».

«Qu'on respecte les francophones dans ce pays et qu'on prononce correctement le nom de nos athlètes olympiques. L'équipe canadienne devrait réaliser qu'elle a des athlètes québécois, des athlètes francophones fiers de leur racine et de leur appartenance et qu'ils doivent être respectés», a-t-il affirmé.

Sébastien Schneeberger, porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière de sport, a pour sa part dit que cette histoire était «une insulte totale».

«Je trouve ça très déplorable. La langue officielle des Jeux olympiques est le français. Pierre de Coubertin était francophone, le siège social est à Lausanne, en Suisse. Ça parle français. Hockey Canada, leur demande, est une demande du siècle passé», a-t-il affirmé.

La Presse a appelé Hockey Canada pour avoir des explications. La réceptionniste au bureau d'Ottawa a répondu en français et a indiqué que l'organisation recevait beaucoup d'appels depuis ce matin, affirmant qu'une réponse serait acheminée au cours de la journée.