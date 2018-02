JO: sept épreuves à ne pas manquer, 16-17 février

Vendredi 20h - Patinage artistique

Un festival de quadruples

On attend beaucoup du programme libre masculin en patinage artistique avec un duel attendu entre le Japonais Yuzuru Hanyu, champion olympique et mondial en titre, et l'Américain Nathan Chen, récent champion de la finale du Grand Prix. Le Canadien Patrick Chan ne peut guère rêver mieux qu'une troisième place.

---

Vendredi 20h - Ski acrobatique, slopestyle

Dara Howell et Kim Lamarre

Respectivement médaillées d'or et de bronze à Sotchi, les Canadiennes Dara Howell et Kim Lamarre participent à l'épreuve de slopestyle vendredi soir, mais elles auront fort à faire devant une nouvelle génération de skieuses pleine d'audace.

---

Vendredi 21h - Ski alpin, super-G

Lindsey Vonn

Avec le super-G, la superstar américaine du ski alpin amorce ce qui sera vraisemblablement ses derniers Jeux. Double médaillée à Vancouver, elle avait dû faire l'impasse sur Sotchi en raison de blessures.

---

Vendredi 22h10 - Hockey masculin

Canada c. République tchèque

Après une victoire convaincante contre la Suisse, les Canadiens tenteront de doubler la mise vendredi soir contre la République tchèque, une équipe qui a difficilement disposé de la Corée lors de son premier match.

---

Samedi 5h - Patinage de vitesse courte piste, 1500 m

Kim Boutin, Marianne St-Gelais et Valérie Maltais

Kim Boutin sautera sur la glace pour la première fois depuis sa médaille de bronze au 500 m qui lui a valu des menaces de la part de partisans sud-coréens.

---

Samedi 5h45 - Patinage de vitesse courte piste, 1000 m

Samuel Girard et Charles Hamelin

Le 1000 m est la seule distance pour laquelle Charles Hamelin n'a pas de médaille d'or olympique. Il a toutefois inscrit un nouveau record olympique en préliminaires mardi.

---

Samedi 6h - Ski acrobatique, sauts

Olivier Rochon

Le Québécois Olivier Rochon brille en Coupe du monde de sauts depuis plusieurs années, mais ce n'est que cette année qu'il réalise enfin son rêve olympique. Lui et son compatriote Lewis Irving ont déjà obtenu des podiums cette saison, mais ils devront toutefois d'abord se qualifier samedi matin.