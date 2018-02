Patinage artistique: Duhamel et Radford troisièmes après le programme court

Les doubles champions mondiaux, qui prendront leur retraite à l'issue de ces Jeux, ont obtenu une note de 76,82, mais six paires de patineurs se retrouvent à trois points d'une place sur le podium.

«Le calibre est incroyable. Le fait d'avoir besoin de 63 points pour se qualifier pour le programme libre montre à quel point il y a de la profondeur, a affirmé Duhamel. Quand j'ai vu des duos récolter au moins 70 points en début de compétition, je me disais que c'était complètement fou ce qui se produisait ce soir.»

S'exécutant à la reprise par April Meservy de la pièce With or Without You du groupe U2, Duhamel et Radford ont effectué un programme presque sans failles, sauf pour un petit manque de synchronisme lorsqu'ils étaient côte à côte pour leur triple lutz.

Meservy, une compositrice et interprète américaine, se trouvait à l'aréna de Gangneung pour assister à leur performance.

«Dans une compétition si relevée, nous aurions pu nous sortir de la course si nous avions raté un élément important de notre programme. Nous ne l'avons pas fait alors nous sommes en position pour une médaille et nous nous sentons bien pour la suite», a indiqué Radford.

Radford était d'ailleurs simplement heureux d'avoir atterri son triple lutz sur un patin.

«J'ai éprouvé des difficultés avec le lutz la saison dernière. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je vieillis et ça devient plus difficile», a-t-il mentionné.

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, champions du monde en titre, se sont hissés en tête avec une note de 82,39.

Ils ont livré une performance impeccable et avaient choisi la pièce Hallelujah du Montréalais Leonard Cohen, telle qu'interprétée par l'Albertaine k.d. lang.

Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, qui représentent les athlètes olympiques de la Russie, ont réussi à passer devant Duhamel et Radford avec un score de 81,68.

Les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot se retrouvent au quatrième rang grâce à une note de 76,59 et ils ne sont qu'à un point des Canadiens.

Duhamel et Radford, âgés respectivement de 31 et de 33 ans, se sont présentés sur la glace seulement trois jours après avoir aidé le Canada à mériter la médaille d'or dans l'épreuve par équipes.

«D'être debout sur le podium pour la remise des médailles, j'étais inspirée et je voulais y retourner après la compétition en couple. Je crois que c'est ce qui nous motive», a fait valoir Duhamel.

>> Relisez le clavardage sur le déroulement de la soirée