JO: cinq épreuves à ne pas manquer, 13-14 février

Mardi 19h05 - Curling

Équipe masculine canadienne

Les deux équipes canadiennes de curling sont championnes en titre, et les hommes sont les premiers à amorcer la défense de leur titre. Ils se mesureront d'abord aux Italiens mardi soir, puis aux Britanniques mercredi matin à 6h05.

---

Mardi 20h - Patinage artistique

Meagan Duhamel et Eric Radford

Les couples présentent mardi soir leur programme court. Après avoir fait bonne figure dans l'épreuve par équipes, Duhamel et Radford, champions du monde 2016, mèneront l'équipe canadienne. Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, de même que les Québécois Julianne Séguin et Charlie Bilodeau, les précéderont.

---

Mardi 20h15 - Ski alpin, slalom

Mikaela Shiffrin

La reine du slalom poursuivra-t-elle son règne? Si la météo se montre enfin clémente, l'Américaine Mikaela Shiffrin, championne du monde en 2017 et tenante du titre olympique, sera la grande vedette de l'épreuve.

---

Mercredi 6h20 - Luge en double

Justin Snith et Tristan Walker

Après une troisième place en Coupe du monde avant Noël, le duo aspire à une médaille mercredi matin. Snith et Walker avaient terminé quatrièmes à Sotchi en double et au relais.

---

Mercredi 7h10 - Hockey masculin

Brian Gionta et Pavel Datsyuk

Les ex-vedettes de la LNH entrent en action mercredi matin. L'ex-capitaine du Canadien Brian Gionta et l'équipe américaine affronteront la Slovénie, tandis que les Athlètes olympiques de Russie, menés par Pavel Datsyuk et Ilya Kovalchuk, se mesureront à la Slovaquie.