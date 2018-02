Curling mixte: le Canada bat la Norvège et atteint la finale

Le Canada s'est rapproché de la médaille d'or en curling et s'est assuré de remporter au moins une médaille d'argent en vertu d'un gain de 8-4 face à la Norvège en demi-finale du tournoi olympique de curling mixte, lundi.

John Morris et Kaitlyn Lawes ont signé une septième victoire consécutive aux dépens de Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten.

Malgré la victoire, le duel fut particulièrement animé et n'a pas été de tout repos pour les Canadiens, qui ont accordé beaucoup de points à leurs adversaires au début de l'affrontement. Après quatre bouts, le Canada menait 3-2, mais Lawes affichait seulement 41 pour cent de taux d'efficacité. Morris présentait quant à lui un rendement de 81 pour cent.

En avance 5-4, Lawes, qui lançait sa dernière pierre au septième bout, a réalisé son meilleur coup de la soirée, permettant au Canada d'inscrire trois points et de creuser l'écart 8-4. Les Norvégiens ont choisi de mettre un terme à la rencontre après ce coup, évitant de disputer le huitième et dernier bout.

La Suisse (5-2) croisera le fer avec les Athlètes olympiques de la Russie (4-3) dans l'autre match de demi-finale, qui sera disputé en soirée. Le Canada affrontera l'équipe gagnante du duel en finale, mardi, tandis que la Norvège, qui jouera contre l'équipe perdante, tentera de mettre la main sur la médaille de bronze.

La Norvège a été la seule équipe capable de venir à bout du Canada en ronde préliminaire, leur infligeant un revers de 9-6.

Les tournois masculins et féminins de curling ont été ajoutés aux Jeux olympiques depuis 1998, mais le tournoi mixte fait ses débuts olympiques.

Chaque équipe est composée d'une femme et d'un homme et les joueurs doivent lancer six pierres plutôt que les huit habituelles. La partie dure huit bouts plutôt que 10.

Morris, qui est originaire d'Ottawa, a décroché l'or aux Jeux de Vancouver, en 2010, alors que Lawes, de Winnipeg, a remporté l'or en 2014, aux Jeux de Sotchi.