Curling mixte: une victoire et une défaite pour le Canada

En curling mixte, John Morris et Kaitlyn Lawes ont lancé leur tournoi par une défaite de 9-6 face aux Norvégiens Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten. Les skips canadiens se sont toutefois repris en soirée, signant une victoire âprement disputée de 6-4 aux dépens des Américains Matt et Becca Hamilton.

L'épreuve fait ses débuts olympiques en Corée du Sud. Malgré la domination canadienne en curling, l'équipe Morris-Lawes n'est pas considérée comme favorite pour l'emporter. Même si les deux ont goûté à l'or olympique, ils avaient eu peu de contact avec le curling mixte avant de gagner les essais, en janvier.

Lawes a indiqué que Morris et elle avaient raté quelques lancers clés.

«Si on peut transformer ces erreurs flagrantes en coups à moitié réussis, on connaîtra un peu plus de succès», a-t-elle indiqué.

Morris affirme quant à lui que les deux capitaines tentent toujours de s'acclimater à la glace sud-coréenne.

«Je dois m'assurer de tempérer mes efforts, afin que mes lancers ratés ne soient pas totalement ratés», a précisé le curleur de 39 ans.

Morris a agi comme troisième au sein de l'équipe de Kevin Martin aux Jeux de Vancouver. Lawes, 29 ans, a quant à elle gagné l'or à Sotchi en compagnie de Jennifer Jones.

Le duo canadien doit affronter la Chine (1-1) et la Finlande (0-2) vendredi.

Ça s'est beaucoup mieux passé en montagne, où Manuel Osborne-Paradis a dominé la première séance d'entraînement en vue de la descente.

L'athlète d'Invermere, en Colombie-Britannique, a franchi la distance en une minute, 40,45 secondes (1:40,45) par temps venteux, mais ensoleillé au Centre alpin de Jeongseon. Osborne-Paradis participe à ses quatrièmes Olympiques d'hiver.

Il a devancé le Norvégien Kjetil Jansrud, deuxième en 1:40,76, ainsi que le Suisse Mauro Caviezel, qui a stoppé le chrono à 1:40,90.

Deux autres séances d'entraînement sont prévues vendredi et samedi en vue de la course qui doit avoir lieu dimanche.