Les athlètes exhortés à chanter la nouvelle version de l'Ô Canada

Le Comité olympique canadien (COC) a demandé aux athlètes qui participeront aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, de chanter les nouvelles paroles de l'Ô Canada qui ont récemment été modifiées.

Le 31 janvier, les sénateurs ont adopté un projet de loi C-210, qui visait à modifier les paroles en anglais de l'hymne national.

L'approbation finale du Sénat a permis de modifier la phrase de l'hymne national «true patriot love in all thy sons command» (un vrai amour de la patrie anime tous tes fils) pour une version plus inclusive, soit «true patriot love in all of us command» (un vrai amour de la patrie nous anime tous). Cette modification n'a cependant aucune répercussion sur les paroles de la version française.

Un représentant du COC a informé La Presse canadienne, lundi soir, de la demande que le comité organisateur a formulée à ses athlètes.