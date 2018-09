Le contexte n'était pas propice à l'arrivée de Julien BriseBois

Et rien ne dit que cet homme brillant et cartésien aurait accepté l'offre du CH dans le climat hautement émotif de Montréal, avec un club en lambeaux, sachant que le poste de Steve Yzerman l'attendait éventuellement.

Un important coup de balai a été donné à Laval. Le directeur général, et mentor de Bergevin, Larry Carrière, a perdu son poste. L'entraîneur Sylvain Lefebvre et tous ses adjoints ont été remerciés. Joel Bouchard, un homme de la nouvelle vague, comme Ducharme, a pris les commandes.

Le bras droit de Bergevin, Rick Dudley, a quitté pour la Caroline. Les adjoints Jean-Jacques Daigneault et Dan Lacroix ont été limogés au profit de Dominique Ducharme et Luke Richardson.

Bergevin a peut-être été sauvé par un riche contrat dont le terme n'arrive pas avant 2022. Difficile de dégommer un DG qu'on a couvert d'or soi-même quelques saisons plus tôt (Darren Dreger, de TSN, avait évoqué à l'époque un salaire annuel variant entre 2 et 2,5 millions de dollars).

Des joueurs accusés de ne pas fournir un effort constant, Max Pacioretty et Alex Galchenyuk, ont été échangés. Une phase de rajeunissement a été entamée. Le Canadien a repêché onze joueurs en juin, six de plus que lors des cuvées de 2008, 2010 et 2014, et le CH a déjà dix choix en banque pour l'an prochain.

Le noyau à l'attaque a rajeuni. Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Max Domi, Artturi Lehkonen, Philip Danault, Charles Hudon, Nikita Scherbak et Jacob De La Rose ont tous 26 ans ou moins.

Nick Suzuki, obtenu en retour de Max Pacioretty, s'ajoute à une banque intéressante d'espoirs parmi lesquels Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Jesse Ylolen, Jacob Olofsson et Alexander Romanov, entre autres.

À moins de causer une surprise de taille, le Canadien devrait rater les séries éliminatoires et se placer en position de repêcher un autre joueur de premier plan en juin, peut-être même être avantagé en prévision de la loterie du repêchage.

Marc Bergevin a eu l'intelligence de s'adapter et il vient d'acheter quelques années. Il ne veut pas utiliser l'expression «reconstruction», mais son plan s'apparente à une telle manoeuvre.

La prochaine étape consistera à échanger Shea Weber avant que sa valeur ne baisse encore davantage. Le défenseur numéro un du Canadien devrait revenir au jeu en décembre avec un genou neuf et pourra se mettre en valeur. Il a déjà 33 ans. Il en aura plus de 35, peut-être 36 ou 37, lorsque les espoirs du CH prendront leur envol.