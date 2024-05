Lionel Messi et ses coéquipiers de l’Inter Miami sont arrivés à Montréal vendredi soir.

Montréal, Lionel Messi est sur toi.

On s’amuse, mais c’est un peu le sentiment qui habite la ville depuis vendredi soir.

Le vol nolisé de l’Inter Miami a atterri en sol montréalais en soirée. Il affrontera le CF Montréal ce samedi soir, à 19 h 30, au stade Saputo.

Ce sera la toute première fois que Messi, considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de tous les temps, disputera un match au Canada. À quelques heures du rendez-vous tant attendu, la grandeur de l’occasion a déjà commencé à se faire sentir.

Ils étaient quelques dizaines à l’attendre à l’aéroport de Montréal, vendredi soir. D’autres l’ont accueilli avec frénésie à sa sortie de l’autobus à l’hôtel Ritz-Carlton.

Et il reste encore quelques billets, au moment de publier. Les moins chers semblent être disponibles pour un minimum de 325 $, en excluant le marché de la revente. Pour ceux qui préféreront regarder le match du confort de leur salon, la rencontre sera diffusée à RDS, TSN5 et Apple TV.

Alors, maintenant que l’on sait que Messi a fait le voyage avec l’équipe, la grande question : jouera-t-il ?

Tout porte à croire que oui. On peut même avancer qu’il devrait se retrouver sur la formation partante. Nous aurons la confirmation environ une heure avant le coup d’envoi, soit autour de 18 h 30.

C’est que Messi, tout comme son équipe, est tout feu tout flamme présentement. Il a marqué un but et enregistré cinq passes décisives — un record — la semaine dernière, contre les Red Bulls. Il a déjà 10 buts et 12 passes à sa fiche, en seulement 8 apparitions en 2024.

Vendredi, il s’est entraîné sans aucun problème. Tout comme Luis Suarez et Sergio Busquets. Le seul absent du quatuor d’ex-Barcelonais sera Jordi Alba, qui se remet d’une blessure.

Miami (7-2-3), qui trône au sommet de la MLS, vogue sur une séquence de quatre victoires de suite et six rencontres sans défaite. La troupe de Gerardo « Tata » Martino veut ainsi continuer à engranger les bons résultats, puisque bientôt, ses meilleures armes, dont Messi, quitteront le club pour retrouver leurs équipes nationales en vue de la Copa América.

Dans ces circonstances, lorsque Messi est en santé, on l’utilise.

PHOTO MICHAEL LAUGHLIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lionel Messi

Du côté de Montréal, les hommes de Laurent Courtois auront évidemment fort à faire pour contenir la Pulga. Sa dernière rencontre en MLS, à Nashville samedi dernier, s’est soldée par une défaite de 4-1.

Le CFM (3-4-3) n’a joué que deux rencontres à domicile depuis le début de la saison. Il a obtenu une victoire de 2-1 contre Cincinnati, et un match nul de 2-2 contre Orlando.

Au stade Saputo jusqu’à présent, le Bleu-blanc-noir est parvenu à mieux imposer son style. Il reste à voir si ce samedi, il sera obnubilé par cette rencontre face à l’idole de plusieurs de ses joueurs. Et si les récents chamboulements à sa direction sportive auront un impact sur le terrain.