Charles Paquet a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en Série des Championnats du monde de triathlon, une cinquième place, samedi, à Yokohama, au Japon. Sauf incident, ce résultat lui permettra de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris.

Mathieu Laberge Sportcom

Sur le parcours de distance olympique (1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied), l’athlète de Port-Cartier a été dans le groupe des meneurs à la course à pied avant de voir l’Américain Morgan Pearson (1 h 42 min 5 s) partir seul en tête et franchir la ligne d’arrivée avec une avance de 7 secondes sur l’Australien, Matthew Hauser. Un autre Australien, Luke Willian, a complété le podium qui a échappé au Québécois par seulement 10 secondes.

Paquet améliore ainsi sa septième place obtenue à l’étape de Montréal, en juin dernier.

« Je suis super content de ma performance et ça fait du bien de commencer la saison comme ça, surtout dans une année olympique. Je suis content du progrès que j’ai fait et suis super motivé pour la suite », a brièvement commenté Paquet par écrit à Sportcom.

Si l’athlète n’a pas voulu franchir le pas à propos de sa première participation olympique, World Triathlon (fédération internationale de triathlon), elle, elle l’a fait dans son résumé de course en écrivant que c’était maintenant chose faite.

La sélection de Paquet sera officielle lorsque le Comité olympique canadien en fera l’annonce en conclusion du processus de qualification, soit après la course de la Série des Championnats du monde de Cagliari, en Italie, le 25 mai.

La cinquième place de Paquet (3316 points) lui a permis de bondir de 17 rangs et le positionne en 32e place du classement international de la qualification olympique. Son plus proche rival canadien, Martin Sobey, a fini 20e samedi et est 53e (2510) au classement de la qualification. Tyler Mislawchuk est le meilleur Canadien au 20e rang (4116).

Emy Legault 27e

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Emy Legault

Chez les femmes, Emy Legault a pris le 27e rang de l’épreuve qui a été remportée par la Française Léonie Periault devant l’Américaine Taylor Knibb et la Française Emma Lombardi. L’autre Canadienne inscrite, Dominika Jamnicky, s’est classée 31e, à 14 secondes de la Québécoise.

« La natation a été un peu compliquée. Je n’ai pas super bien nagé et je pense que je peux beaucoup mieux nager que ça. Ça m’a placée dans une position difficile, mais nous avons bien rattrapé (la tête de course) en vélo », a soutenu la triathlète de l’Île Perrot qui participait à sa deuxième course de la saison après avoir été médaillée d’argent à la Coupe des Amériques de La Guaira, au Venezuela, en février.

« En course à pied, j’ai dû être patiente avec la chaleur et ça m’a pris environ 5 kilomètres avant de retrouver mes jambes. C’est en deuxième moitié que j’ai commencé à revenir sur les filles, alors j’étais contente. En général, c’est une bonne course, pas excellente, mais pas mauvaise non plus et c’est un bon début pour la saison », a conclu l’athlète de 28 ans.

Legault demeure la première représentante du pays dans la course au seul billet olympique pour les Canadiennes. Elle est 41e (3087). L’Ontarienne Dominika Jamnicky (2175) est la deuxième Canadienne au 62e rang.