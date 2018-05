Le noyau devrait rester intact à Pittsburgh

«Je garderai l'esprit ouvert, et il y aura des changements, a-t-il déclaré hier aux journalistes de Pittsburgh. Je ne peux vous donner des réponses précises aujourd'hui, mais nous avons une bonne équipe et les bonnes équipes vont de l'avant. Nous aurons une chance de gagner à nouveau. Nous possédons le noyau pour le faire.»

Même s'ils ont tous été éprouvés par des blessures sérieuses ces dernières années, les membres du noyau des Penguins sont encore jeunes. Sidney Crosby a 30 ans, Evgeny Malkin 31 ans, tout comme Kris Letang.

Les Penguins peuvent donc espérer encore aspirer à un championnat sans toucher au coeur de l'équipe. Mais attendre encore quelques années sans briser ce noyau comporte aussi des risques. Les Canucks de Vancouver, avec les jumeaux Sedin, en savent quelque chose. Les Blackhawks de Chicago commencent à ressentir les effets du lendemain de veille.

Rutherford pourrait-il se permettre de refuser une offre des Oilers d'Edmonton incluant le dixième choix au total et Jesse Puljujarvi pour Letang, par exemple?

Les scénarios les plus plausibles consisteraient à se départir d'un ou deux ailiers pour faire une place au sein du top 9 à Daniel Sprong, Dominik Simon et Zach Aston-Reese. Carl Hagelin est l'un des candidats les plus menacés. Mais à quatre millions en salaire l'an prochain, trouvera-t-on preneur? Phil Kessel est-il encore dans les bonnes grâces de l'équipe après des séries éliminatoires décevantes? Tom Kunhackl? Connor Sheary?

La priorité sera aussi de trouver un solide gardien pour seconder le jeune Matt Murray, souvent blessé et inconstant. La perte de Marc-André Fleury a fait mal.

L'interview avec Jim Rutherford se trouve ici.

* * *

Note de la rédaction: Le blogue de Mathias Brunet a changé de plateforme depuis le 1er mai 2018. Mathias Brunet publiera toujours ses observations sur une base quotidienne, mais la possibilité de commenter n'existera plus sur lapresse.ca. Nous avons toutefois créé un groupe sur Facebook pour vous permettre de discuter de hockey avec Mathias Brunet. Vous pouvez trouver le groupe ici.