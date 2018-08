Xavier Ouellet est confiant de se tailler un poste

«Oui. Je me sens bien, en forme, je me sens plus explosif que jamais, je me sens prêt, physiquement et mentalement. Je suis super motivé...»

Rencontré cette semaine par La Presse au camp de Jonathan Huberdeau à Laval, Xavier Ouellet ressemble, en effet, à un défenseur super motivé. Le jeune homme de 25 ans ne va pas se présenter au camp du Canadien, en septembre, avec l'intention d'y jouer un simple rôle de figurant.

Il n'a eu qu'une seule discussion avec ses nouveaux patrons depuis son embauche par le Canadien le 1er juillet, mais ces brèves paroles sont depuis accrochées à sa mémoire.

«J'ai parlé à Marc Bergevin une seule fois, avant de signer mon contrat avec l'équipe, a-t-il expliqué. Il m'a dit que mon jeu allait décider de la suite des choses, qu'il n'y aurait rien de garanti pour personne au camp du club. Alors c'est assez clair: mieux je vais jouer, et plus gros sera mon rôle avec l'équipe. Ça me motive.»

Pour l'heure, on peut prévoir que le défenseur francophone aura amplement de compétition à la ligne bleue. Outre Shea Weber, qui est sur la touche pour encore plusieurs semaines, le Canadien mise sur deux autres vétérans, Karl Alzner et Jeff Petry, qui ne s'en vont nulle part. David Schlemko et Jordie Benn sont encore là, en plus des jeunes Noah Juulsen et Victor Mete, qui voudront faire leur place. Deux autres candidats, Brett Lernout et Mike Reilly, sont aussi sous contrat pour la prochaine saison.

Bref, Xavier Ouellet ne sera certes pas le seul à essayer de se faire une place.

«Mais je me sens bien, très bien même... J'ai eu un gros été d'entraînement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis prêt. Il reste encore une couple de semaines avant le camp, je vais utiliser chaque seconde pour être prêt au maximum.»

Il s'agit donc d'un nouveau départ pour ce défenseur qui avait été repêché au deuxième tour (48e au total) par les Red Wings de Detroit en 2011, mais qui a été placé au ballotage la saison dernière, avant que les Wings ne décident de racheter son contrat en juin. De toute évidence, il ne faisait plus partie des plans à Detroit, ayant été laissé de côté à plusieurs occasions en 2017-18. Ce qui l'a mené à dire oui à l'offre d'une saison (à deux volets) du CH, une entente qui lui permet de toucher 700 000 $ à Montréal, et 275 000$ s'il doit aller jouer à Laval.

«Au hockey, les joueurs peuvent changer d'équipe et ça fait partie de la réalité... C'est sûr que c'est différent ici, c'est un nouveau défi. J'arrive dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle situation et avec aussi de nouvelles opportunités. Je sais qu'il va y avoir une grosse compétition parmi les défenseurs au camp.»

Reste maintenant à voir s'il pourra retrouver son aplomb, lui qui n'a pu disputer que 45 matchs à Detroit la saison dernière, étant limité à une moyenne d'un peu plus de 13 minutes de jeu par rencontre. Ouellet est un défenseur gaucher, et le Canadien aura certes des postes à offrir à cette position.

Peu importe où on lui demande d'aller, Xavier Ouellet le répète avec confiance: il sera prêt.

«J'ai joué beaucoup plus du côté droit que du côté gauche, mais je me suis promené gauche-droite, gauche-droite au cours des quatre dernières saisons. C'est pas ça qui me dérange.»