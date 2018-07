 Arbitrage: un contrat d'un an à 5,5 millions pour Jacob Trouba 

Un arbitre a accordé au défenseur des Jets de Winnipeg Jacob Trouba un contrat d'un an et d'une valeur de 5,5 millions $US pour la saison 2018-19, dimanche.

Les Jets ont maintenant 48 heures pour accepter ces termes ou les refuser, faisant de Trouba un joueur autonome sans compensation.

Âgé de 24 ans, Trouba était un des cinq joueurs autonomes avec compensation des Jets à avoir porté sa cause en arbitrage, plus tôt en juillet. Connor Hellebuyck, Adam Lowry, Brandon Tanev et Marko Dano étaient les autres.

Trouba, originaire du Michigan, a pris part à son audience vendredi, à Toronto.

Le défenseur des Jets a récolté 24 points en 55 matchs la saison dernière.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 202 livres, Trouba a amassé 33 points en 2016-17, un sommet en carrière. Il n'avait pas participé au camp d'entraînement et il avait raté le début de cette saison avant de signer un contrat de deux ans avec les Jets.

L'arrière américain a été sélectionné en première ronde par les Jets, au neuvième rang, lors du repêchage de 2012.

La formation de Winnipeg doit prendre part à des audiences la semaine prochaine afin de régler les dossiers de Tanev et Dano. L'équipe a consenti un contrat de trois ans d'une valeur de 8,75 millions $ à Tanev et un pacte de six ans d'une valeur de 37 millions à Hellebuyck.