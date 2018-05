Connor McDavid sauve le Canada contre la Lettonie

Dans les autres matchs, la Russie a blanchi la Slovaquie 4-0, la République tchèque a battu l'Autriche 4-3, tandis que la Norvège a défait la Corée du Sud 3-0, ce qui entraîne la relégation du pays asiatique.

McDavid a procuré la victoire au Canada en frappant son propre retour au vol pour battre le gardien Kristers Gudlevskis, qui était étendu sur la patinoire.

Anthony Beauvillier a aussi marqué pour le Canada, tandis que Kristians Rubins a répliqué pour la Lettonie.

Le Canada s'est assuré d'une participation aux quarts de finale et il occupe le troisième rang du groupe B avec 12 points, soit un point de plus que le Danemark. Les États-Unis dominent le groupe B avec 16 points, devant la Finlande avec 13 points.

Les représentants de l'unifolié termineront la phase préliminaire en affrontant l'Allemagne, mardi.

Plus tôt lundi, Maxim Mamin et Nikita Gusev ont marqué en première période et Maxim Shalunov a obtenu un but en troisième période pour la Russie. Ilya Mikheyev a complété dans un filet désert.

Tomas Hyka a réussi un doublé dans la victoire des Tchèques et Lars Haugen a été parfait contre 17 tirs pour offrir un gain à la Norvège.

La Russie occupe le deuxième rang dans le groupe A à Copenhague, un point derrière la Suède. La République tchèque s'est assurée du troisième rang. Ces trois équipes sont qualifiées pour les quarts de finale.

La Suisse suit au quatrième rang et la Slovaquie est cinquième avec un match à disputer.

La Corée du Sud sera reléguée, elle qui n'a pas récolté un seul point à son premier championnat.