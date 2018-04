 Les performances de Scheifele n'étonnent pas ses coéquipiers 

Jacob Trouba a vu Mark Scheifele devenir une super-étoile de plus près que bien d'autres joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Les deux porte-couleurs des Jets de Winnipeg ont amorcé leur carrière dans la LNH en 2013-2014, alors que Trouba avait encore l'étiquette de défenseur d'avenir et que Scheifele était un talentueux joueur de centre qui aimait s'attarder sur les complexités du hockey.

C'est la raison pour laquelle Trouba n'est pas surpris des succès de Scheifele depuis le début des séries, lui qui compte huit buts jusqu'à maintenant, un sommet dans la LNH avant les matchs de lundi. C'est un de plus que Jake Guentzel et Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, et qu'Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington.

«Tout le monde sait dans ce vestiaire tout ce dont il est capable», a déclaré Trouba lundi, alors que quelques joueurs des Jets ont rencontré les médias au lendemain de leur défaite de 5-4 en deuxième prolongation, dimanche, contre les Predators de Nashville.

«Je doute que ça surprenne qui que ce soit, a ajouté Trouba. Je ne sais pas ça fait combien d'années qu'il montre qu'il est capable de jouer de cette façon. C'est un joueur des grandes occasions et il possède beaucoup de talent.»

Les joueurs des Jets sont rentrés à Winnipeg à 2 h du matin, heure du Manitoba, après avoir divisé les deux premiers matchs de leur série de deuxième tour. Les deux prochaines parties auront lieu mardi et jeudi au Bell MTS Place, où les Jets ont gagné leurs 12 dernières rencontres.

Scheifele a marqué deux buts dans chacune des deux rencontres jouées à Nashville. Le patineur originaire de Kitchener a également obtenu une mention d'aide dimanche. En ajoutant sa production offensive lors des cinq matchs de premier tour face au Wild du Minnesota, Scheifele totalise dix points en sept parties.

Son explosion depuis le début des séries éliminatoires survient après une saison régulière marquée par deux blessures au haut du corps, dont la première qui l'a tenu au rancart pendant presque six semaines. En tout, Scheifele a raté 22 matchs, ce qui ne l'a pas empêché de récolter 60 points en autant de parties.

«Il étudie beaucoup tout ce qui se rattache à la rééducation et pour cette raison, je ne suis pas vraiment surpris de son rendement et de la façon qu'il s'est rétabli (de ses blessures), a noté Trouba.

«Tout le monde sait à quel point il aime le hockey, et ça explique en partie ce qu'il est.»

Scheifele pivote un trio que complètent l'ailier gauche recrue Kyle Connor et le capitaine Blake Wheeler.

«On dirait que plus le moment est important, plus il relève le niveau de son jeu, a déclaré Connor au sujet de Scheifele, qui a inscrit sept buts à ses quatre derniers matchs. Il se présente pour jouer.»

À peine quelques joueurs des Jets ont participé à l'entraînement facultatif de l'équipe lundi, incluant des joueurs blessés comme le défenseur Dmitry Kulikov et les attaquants Joel Armia et Mathieu Perreault.

Scheifele n'a pas rencontré les journalistes, mais après la défaite de dimanche, il avait livré une analyse honnête du match qui a pris fin lorsque Kevin Fiala, des Predators, a trouvé le fond du filet à 5:37 de la deuxième période supplémentaire.

«Nous avons eu nos occasions, ils ont eu leurs occasions. C'est ainsi que ça se passe en prolongation, a déclaré Scheifele. C'est décevant de perdre de cette façon, mais c'est terminé.»

À sa deuxième présence en séries éliminatoires, Scheifele dit apprendre des choses. En 2015, les Jets avaient été balayés au premier tour par les Ducks d'Anaheim et Scheifele avait été limité à une mention d'aide.

«Il faut aller dans les endroits où il y a de la circulation. (Wheeler) a effectué une passe incroyable sur le but égalisateur. C'est agréable de jouer avec de tels gars. C'est dommage que nous n'ayons pas gagné.»

L'entraîneur-chef Paul Maurice dit que Scheifele se voit comme un fabricant de jeu, mais il a le talent pour marquer des buts, ajoute Maurice.

«Si Mark jouait de façon égoïste, et je ne l'encourage pas à le faire, il pourrait marquer entre 30 et 50 buts par saison. Il a un tir de qualité à ce point.

«Nous le laissons prendre ses propres décisions au niveau de son jeu offensif. Mais on dirait qu'il a changé, dans certaines situations, pour devenir un tireur», a également noté Maurice.