 Séries: après les attaquants, au tour des gardiens de se distinguer 

Associated Press

Andrei Vasilevskiy représente la raison la plus importante pour expliquer pourquoi le Lightning de Tampa Bay n'est plus qu'à une victoire d'éliminer les Devils du New Jersey, tandis que Braden Holtby a permis aux Capitals de Washington de revenir à égalité dans leur série face aux Blue Jackets de Columbus.

Vasilevskiy a accordé seulement neuf buts en quatre rencontres, alors que Holtby a repoussé 63 des 67 tirs dirigés vers lui depuis qu'il a pris la relève à Philipp Grubauer.

«Vous voulez éviter de donner des mauvais buts, a raconté Holtby vendredi. Vous avez la responsabilité de calmer le jeu dans les bons moments grâce à un arrêt important ici et là.»

Vasilevskiy, finaliste pour l'obtention du trophée Vézina remis au gardien par excellence du circuit, n'a pas eu la meilleure des deuxièmes moitiés de campagne, mais il a aidé le Lightning à remporter le titre de la section Atlantique. Une victoire samedi à Tampa permettrait au Lightning d'achever les Devils en cinq matchs.

L'entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, ne croit pas que Vasilevskiy a été nécessairement moins bon dans le dernier droit de la saison régulière. Il a plutôt pointé vers le travail collectif de l'équipe en défensive. Et voilà que Vasilevskiy est à nouveau au sommet de son art depuis le début des séries.

«Quand votre équipe joue bien défensivement, ça aide votre gardien et il n'a pas à toujours sauver la mise, a dit Cooper. Je pense que notre groupe joue avec détermination aux deux bouts de la patinoire, et ça aide Vasilevskiy.»

Le match no 4 de la série entre les Capitals et les Blue Jackets, jeudi, représentait la première fois depuis le 18 novembre que Holtby accordait moins de deux buts. Le gagnant du trophée Vézina en 2016 soutient ne pas se sentir différent qu'avant son congé de quelques jours pour se changer les idées en mars.

«Je crois que ça l'a aidé à se recentrer, à reprendre confiance en lui, a dit l'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz. Il se concentre sur les bonnes choses et ça lui permet d'être dans un bon état d'esprit.»

Les Capitals tenteront de prendre les devants pour une première fois dans leur série face aux Blue Jackets, samedi à Washington, lors de la présentation du cinquième match.

L'ailier du Lightning Ryan Callahan pourrait jouer samedi face aux Devils, qui devraient être privés de leur défenseur étoile Sami Vatanen.

Le centre des Blue Jackets Alexander Wennberg s'est entraîné vendredi et pourrait effectuer un retour au jeu après avoir raté trois matchs en raison d'un coup à la tête de la part de l'ailier des Capitals Tom Wilson. Les Capitals seront privés de l'ailier Andre Burakovsky pour le reste de la série en raison d'une blessure au haut du corps qui a nécessité une opération «mineure», selon Trotz.

En l'absence de Burakovsky, Chandler Stephenson a été promu au sein du premier trio des Capitals, aux côtés de Nicklas Backstrom et T.J. Oshie.

«C'est quelque chose à quoi vous pouvez seulement rêver, a dit Stephenson. J'ai grandi en les regardant jouer et c'est spécial de pouvoir jouer avec eux.»