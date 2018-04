Le Canadien congédie Sylvain Lefebvre

L'entraîneur du Rocket de Laval a été démis de ses fonctions mardi après six saisons à la barre du club-école du Tricolore.

«Les défis sont énormes comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine, et Sylvain et son groupe ont dû composer avec plusieurs situations au cours des dernières années, a dit le DG du Canadien Marc Bergevin par voie de communiqué. La décision de relever Sylvain de ses fonctions a été très difficile, car j'ai beaucoup de respect pour lui, et je le considère comme un très bon entraîneur. J'ai pris soin de discuter de la situation avec Larry Carrière également, et je considère que le temps est venu pour notre club-école d'avoir une nouvelle direction au poste d'entraîneur-chef.»

Pour l'instant, ses adjoints Donald Dufresne, Nick Carrière et Marc Marciano demeurent en poste. Leur avenir est entre les mains du prochain entraîneur-chef du Rocket.

Lefebvre s'est joint à l'organisation en 2012, devenant entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton. Il a ensuite suivi l'équipe à St. John's, puis à Laval cette année.

Sous sa gouverne, le club-école du Canadien n'a participé aux séries qu'à une seule reprise, une élimination au premier tour la saison dernière. Cette saison, la pire de toutes pour Lefebvre, le Rocket a terminé au 30e et dernier rang de la Ligue américaine.

Au bilan de fin de saison, dimanche dernier, Lefebvre s'était tout de même montré optimiste quant à son avenir.

«Je suis confiant, non seulement en mon avenir, mais aussi en rapport avec ce que je suis capable de faire, a-t-il répondu. Je pense que je peux avoir une bonne relation avec les joueurs. En tant qu'ancien joueur moi-même, je suis passé par où ils passent. Je n'ai pas été repêché, j'ai dû travailler plus fort que d'autres et j'ai réussi à faire carrière quand même.

«La pression, j'en avais quand j'étais jeune; quand j'ai commencé ma carrière chez les professionnels, j'avais trois jeunes enfants à la maison et il fallait que je mette de la nourriture sur la table. Ça, c'était de la pression. Je suis dans une situation très différente maintenant.»