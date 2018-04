 Le monde du hockey sous le choc après la tragédie en Saskatchewan 

« Il y a des risques qui existent en autobus, c'est dommage. Il y a beaucoup de bonnes histoires qui se sont passées pendant les voyages d'autobus. On a ri souvent. Il y a aussi des moments où on a eu des peurs, comme dans les tempêtes de neige. »

« Au nom de l'organisation, j'offre mes pensées à tous ceux qui ont été affectés. Tout le monde ressent la douleur. La majorité d'entre nous a passé beaucoup de temps en autobus, dans le hockey junior, dans la Ligue américaine. Ça nous ramène sur terre. C'est la ligue la plus importante, mais c'est seulement un travail. Ça replace les choses en perspective. C'est un moment pour prendre un pas de recul et pour penser à ta famille.

« Les accidents peuvent arriver. Tu envoies tes enfants jouer au hockey, et je me souviens que j'ai souvent pensé à ces camions qui croisaient les autobus. Je me disais que c'était un cauchemar. C'est censé être un environnement sécuritaire. Ça te rappelle que tu dois profiter de chaque journée, chaque journée où tu es avec... ta famille. Profitez-en. Parlons donc de hockey maintenant. »

Morgan Rielly, qui a joué son hockey junior à Moose Jaw en Saskatchewan

« En jouant au hockey, tu passes tellement de temps dans un autobus. Tu as hâte à ces moments, aller sur la route avec ton équipe. Quand tu parles aux autres joueurs de hockey, même dans la LNH, tu parles toujours de ton plus long trajet d'autobus.

On ne s'imagine pas l'importance de ces équipes pour ces communautés. Les petites communautés à travers la Saskatchewan vivent pour le hockey et appuient leurs équipes. J'en parle en connaissance de cause. Les valeurs que tu apprends dans ces communautés restent avec toi pour toujours. C'est très difficile d'en parler. »

Tyler Bozak, originaire de Regina en Saskatchewan

« Mon coeur est brisé. Tu passes parmi les meilleurs moments de ta carrière de hockey en autobus avec tes amis. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. J'ai eu de la difficulté à dormir hier soir, je ne peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être dur pour les communautés en Saskatchewan. Je leur envoie tout mon amour. »

Patrick Marleau, originaire de Swift Current en Saskatchewan

« C'est fou de voir ce qui s'est passé. Mes pensées les accompagnent. Le hockey est important partout au Canada, mais en Saskatchewan, les villes sont très petites. Tout le monde s'entraide. »

Brett Lernout, qui a joué son hockey junior à Saskatoon et à Swift Current

« C'est tragique. La Saskatchewan a été ma maison pendant 4 ans et de voir ça, c'est terrible. J'offre mes condoléances à tout le monde. Je suis sans mots. La Saskatchewan appuie ses équipes de hockey. C'est tragique et ça frappe durement le monde du hockey. Tout le monde s'entraide là-bas. Ils ont déjà érigé un mémorial sur l'autoroute. »

Nicolas Deslauriers, qui a vécu un moment en route vers le Saguenay où son autobus s'est retrouvé en travers la route

« Le hockey c'est une famille. En autobus, tu ne peux pas t'éloigner de personne. Je suis sous le choc. Ça nous frappe tous. Ça me rappelle que la 117, c'est une route difficile vers Rouyn. Ce n'est pas juste cette équipe qui est touchée, c'est tous les joueurs de hockey. On va tout faire pour aider les familles comme équipe. On en a déjà parlé et on va faire des dons à des fondations. »

Charles Hudon

« On est tellement souvent en autobus, c'est difficile à voir. On va faire ce qu'on peut pour les aider. C'est une tragédie qui touche tout le monde. On a eu deux ou trois accidents quand je jouais dans la LHJMQ, mais rien de grave. C'est pour ça que ça touche tout le monde. Tu roules souvent dans des endroits difficiles, vers Rouyn-Noranda, dans des parcs, où il y a moins de réseau pour appeler les services d'urgence. »