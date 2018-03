Le Canadien donne une chance à Anthony Beauregard

«Le Canadien avait la meilleure offre, a dit le joueur qui vit à Saint-Damase, près de Saint-Hyacinthe. Surtout que c'est proche de chez moi et c'est une organisation que je regarde depuis que je suis tout jeune. C'est très motivant. Mes premiers pas vont se faire devant famille et amis. J'ai toujours rêvé de faire partie de l'organisation du Canadien.»

Le long chemin

Beauregard a passé trois saisons complètes avec les Foreurs de Val d'Or, où il a notamment connu des campagnes de 87 et 93 points. Jamais repêché, il a ensuite tenté sa chance pour quelques matchs avec l'Indy Fuel dans l'ECHL. Il est toutefois revenu au Québec pour profiter des bourses d'études obtenues durant ses années juniors.

Il s'est inscrit au certificat en arts et sciences à Concordia. Il lui reste quelques cours à terminer en ligne, et il se promet de le faire malgré sa nouvelle vie.

«J'ai fait le choix de revenir aux études, mais je rêvais toujours de jouer chez les professionnels. Je voulais le papier, mais je ne voulais pas rater ma chance de jouer au hockey. Si je n'ai vraiment pas le choix, je vais prendre une pause de l'école, mais dans le meilleur des mondes, j'aimerais finir mes cours.»

À sa première discussion avec l'entraîneur du Rocket Sylvain Lefebvre, on lui a dit de se tenir prêt. Les joueurs sont plus costauds et ils arrivent plus vite dans la Ligue américaine. Il comprend le défi qui l'attend. Son seul objectif est qu'on lui fasse assez confiance pour l'insérer dans la formation match après match.

«Quand j'ai commencé dans l'ECHL, je me sentais à ma place même si j'étais plus jeune. Jouer au hockey a toujours été mon rêve. J'ai persévéré, et encore aujourd'hui, je veux pousser dans la bonne direction. Je n'ai pas signé de contrat de recrue, mais il y a beaucoup de joueurs qui passent par les petits chemins, et c'est ça mon but. Travailler fort pour monter et espérer jouer dans la LNH un jour.»

Bien sûr, il est encore trop tôt pour crier au génie. La marche est haute entre le circuit universitaire et la Ligue américaine. Mais les joueurs comme Beauregard ne perceront jamais si personne ne leur donne une chance. Cette fois, le Canadien l'a fait, et c'est tout à son honneur.