Auston Matthews se rapproche d'un retour au jeu

Le joueur de centre de 20 ans a participé à une première séance d'entraînement complète avec ses coéquipiers depuis qu'il s'est blessé à une épaule le 22 février. Il portait un chandail qui interdit les contacts, mais ça n'a pas empêché Mike Babcock de se dire encouragé par ce qu'il a vu.

La semaine dernière, Matthews avait patiné en solitaire et a brièvement participé à deux séances d'entraînement.

Néanmoins, a fait savoir l'entraîneur-chef des Maple Leafs, il est peu probable qu'il prenne part au match de mercredi à domicile contre les Stars de Dallas. Dans un tel cas, il raterait une septième rencontre consécutive.

Il est toutefois possible qu'il revienne au jeu le lendemain, à Buffalo ou samedi soir, lors de la visite du Canadien.

Matthews ne l'a pas eu facile cette saison. Il a été absent pendant quatre matchs en novembre à cause d'une blessure au dos et raté six autres parties en décembre en raison d'une présumée commotion cérébrale.

Même s'il a manqué 16 rencontres cette saison, Matthews domine les Maple Leafs avec 28 buts et se classe deuxième avec 50 points.