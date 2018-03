Phillip Danault absent ce soir

Phillip Danault ratera le duel contre les Blue Jackets de Columbus, tandis qu'Andrew Shaw représente un cas douteux.

Danault a été atteint par une rondelle au visage samedi à Tampa. Sans parler de commotion cérébrale, Julien a indiqué que son équipe souhaitait jouer de prudence avec Danault, qui a raté un mois plus tôt cette saison en raison d'une commotion.

Shaw, lui, était à l'aréna ce matin, mais n'a pas chaussé les patins. Julien a dit «espérer» qu'il soit prêt pour ce soir. Nikita Scherbak, absent samedi à Tampa, est assuré «à 99%» de jouer.

On aimerait bien vous dire à quoi ressembleront les trios, mais aucun exercice ne permettait de les identifier ce matin. L'absence de Danault ouvre toutefois une porte au centre. À la lumière des commentaires élogieux de Julien à l'égard d'Alex Galchenyuk depuis quelques semaines, on a donc demandé à l'entraîneur-chef si un retour du 27 au centre pouvait faire partie des nombreuses expériences que l'on verra d'ici la fin de la saison.

«On garde toujours la porte ouverte, ce n'est jamais fermé, mais au moment où on se parle, je ne peux pas te dire oui ou non», a répondu Julien.

La porte n'a peut-être jamais été fermée, mais Galchenyuk a disputé tous ses matchs à l'aile cette saison, généralement à gauche, parfois à droite. Jamais au centre.

À l'inverse, Jonathan Drouin continue à se chercher au centre et les résultats offensifs tardent à se manifester. Mais là non plus, Julien ne semble pas prêt à changer les choses.

«On n'a pas besoin de tout essayer cette année, a rappelé Julien. On ne sait pas ce que l'an prochain nous réserve. Ça se peut qu'il reste au centre aussi. Il n'y a aucune garantie. On sait qu'il peut jouer à l'aile, c'est là qu'il a joué une bonne partie de sa carrière professionnelle. Au centre, il s'améliore beaucoup, surtout dans sa zone, en repli. Son travail profondément dans la zone défensive est beaucoup, beaucoup mieux. On fait du progrès.»

Valiev absent

En défense, Rinat Valiev (bas du corps) sera également absent, tout comme David Schlemko (haut du corps), qui a patiné après le reste du groupe ce matin.

Charlie Lindgren défendra le filet du CH, tandis qu'Antti Niemi devrait être à son poste demain soir, pour le retour du Tricolore à Montréal.

Le Canadien conclut ce soir un périple de six matchs à l'étranger. L'équipe présente un dossier de 1-2-2, et pourrait donc rentrer à Montréal avec six points sur une possibilité de 12 en cas de victoire. Pour ce faire, les Montréalais devront toutefois freiner les Blue Jackets, vainqueurs à leurs quatre dernières sorties.

Les Blue Jackets étaient en congé ce matin, mais voici leur formation à l'entraînement hier.

Attaquants

Panarin-Dubois-Atkinson

Milano-Foligno-Bjorkstrand

Jenner-Wennberg-Vanek

Dubinsky-Letestu-Calvert

Défenseurs

Werenski-Jones

Johnson-Murray

Cole-Savard

