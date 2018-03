Pas la saison attendue à Columbus

Guillaume Lefrançois

La Presse La Presse Suivre @glefrancoislp (Columbus) Le Canadien et les Blue Jackets ont en commun de ne pas avoir répondu aux attentes cette saison. La différence, c'est que les attentes envers les Jackets étaient nettement, nettement plus élevées!

Aux yeux de plusieurs, le Canadien allait se battre pour une place en séries éliminatoires. L'équipe a finalement été larguée de la course en janvier. En revanche, les Blue Jackets étaient attendus par plusieurs - dont l'auteur de ces lignes - au sommet de la puissante division Métropolitaine. Sur papier, le match de ce soir aurait donc dû opposer un Canadien qui lutte pour sa survie contre des Blue Jackets qui se préparent en vue des séries. Ce sera plutôt un Canadien «en mode expériences» contre des Blue Jackets qui doivent garder un oeil sur le classement. Avec 77 points, les Blue Jackets sont actuellement la deuxième des deux équipes repêchées. D'un côté, ils sont à sept points du premier rang de la division Métropolitaine. De l'autre, la première équipe exclue des séries, les Panthers de la Floride, n'est qu'à deux points d'eux... avec trois matchs en main. Les collègues de Columbus demandaient d'ailleurs à John Tortorella si ses joueurs commençaient à suivre un peu trop attentivement les résultats des autres équipes impliquées dans la course. «J'espère qu'ils ne le font pas. Ils ont bien d'autres choses à se préoccuper, a tranché l'entraîneur-chef. L'avantage pour nous, c'est qu'on a notre sort entre nos mains. Donc ça ne donne rien de regarder les autres résultats en ce moment. Je sais que les gars vont le faire de toute façon après les matchs, et qu'ils vont en parler entre eux. Si on fait ce qu'on a à faire, on sera corrects.» Pour se donner un coup de pouce dans la dernière ligne droite, les Blue Jackets ont mis la main sur le vétéran défenseur Ian Cole, qui forme un tandem avec David Savard. Une acquisition qui a revigoré Savard, dixit Tortorella. «Ça va super bien. Il a beaucoup d'expérience, note Savard. Le fait qu'il ait joué à Pittsburgh, il amène de l'expérience. Il a eu la chance de jouer dans des équipes gagnantes. On a du plaisir. On se parle en masse.» L'oeil au beurre noir On vous parlait de Pierre-Luc Dubois, possiblement la meilleure histoire chez les Blue Jackets cette saison. C'est là un des changements positifs par rapport à la dernière saison. L'autre, c'est Artemi Panarin, qui totalise déjà 60 points, et qui donne l'avantage haut la main aux Blue Jackets dans la transaction qui a envoyé Brandon Saad à Chicago. Mais du reste, Cam Atkinson, qui a marqué 35 buts l'an dernier, n'en compte que 13 cette saison. Alexander Wennberg, qui a terminé la dernière campagne avec 59 points, en totalise 27 en 54 matchs. Nick Foligno (14 buts, 13 aides) terminera loin de ses chiffres de l'an dernier (26 buts, 25 aides). Sam Gagner (50 points) a été perdu sur le marché des joueurs autonomes, même s'il a lui aussi ralenti à Vancouver. Mais la perte qui fait assurément le plus mal, c'est celle de William Karlsson. Il était un joueur de troisième ou quatrième trio à Columbus, et les Blue Jackets l'ont perdu au repêchage d'expansion, mais voilà qu'il mène les Golden Knights de Vegas avec 35 buts. Comme si ça ne paraissait pas déjà assez mal comme ça, Jarmo Kekäläinen a même donné un choix de premier tour aux Golden Knights pour s'assurer qu'ils choisissent Karlsson plutôt que, selon les rumeurs, Josh Anderson. Notons toutefois que dans ce marché, Kekäläinen a pu refiler aux Knights le lourd contrat de David Clarkson, dont la carrière est compromise. N'empêche, les Blue Jackets ont drôlement perdu la face dans ce dossier. Une source de consolation quand vous maudirez le recrutement professionnel de votre équipe préférée, quelle qu'elle soit. - - -

Congé préventif

Il y avait un absent de taille à l'entraînement hier matin : Seth Jones. John Tortorella a toutefois assuré qu'il était absent par mesure préventive et qu'il devrait avoir ses six défenseurs habituels en uniforme ce soir. Jones mène les défenseurs des Blue Jackets cette saison avec 13 buts et 33 aides, pour 46 points. Il totalise notamment dix points à ses huit dernières sorties. À moins d'un changement inattendu, la formation des Jackets ce soir devrait donc ressembler à ceci. Panarin - Dubois - Atkinson Milano - Foligno - Bjorkstrand Jenner - Wennberg - Vanek Dubinsky - Letestu - Calvert Werenski - Jones Johnson - Murray Cole - Savard - - -

Branle-bas à Columbus!