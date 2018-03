Le repêchage de la LNH aura lieu à Vancouver en 2019

L'événement sera intégré aux célébrations du 50e anniversaire des Canucks.

La première ronde se tiendra le 21 juin, suivie des tours deux à sept le lendemain.

Vancouver a aussi accueilli le repêchage en 1990 et en 2006. Owen Nolan, Jaromir Jagr et Martin Brodeur ont été parmi ceux choisis en 1990. Jonathan Toews, Phil Kessel et Claude Giroux ont figuré parmi les heureux élus en 2006.

L'édition 2018 sera présentée à Dallas, les 22 et 23 juin.