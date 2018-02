Onze ronde de fusillade entre les Ducks et le Wild

Nick Ritchie a marqué lors de la 11e ronde de tirs de barrage et John Gibson a bloqué sept tirs consécutifs pour guider les Ducks d'Anaheim vers un gain de 3-2 face au Wild du Minnesota samedi après-midi.

La victoire permet aux Ducks de se hisser au troisième rang du classement de la section Pacifique, un point devant les Flames de Calgary et un derrière les Sharks de San Jose, inactifs samedi.

Les Flames, qui accueillent les Panthers de la Floride en fin de soirée, et les Sharks ont deux matchs en banque.

En amassant un point, le Wild détient l'exclusivité du huitième rang du classement général de l'Association ouest, un point devant les Flames et trois derrière les Blues de St. Louis. Le Wild a deux parties en main sur les Blues.

Après que les joueurs des deux équipes eurent raté 13 occasions d'affilée, Ritchie est parvenu à déjouer Devan Dubnyk, qui a réalisé 28 arrêts.

Ryan Getzlaf et Ondrej Kase ont également touché la cible lors de la fusillade. Kase et Corey Perry avaient marqué en temps réglementaire pour les Ducks, détenteurs d'un dossier de 4-1-1 à leurs six dernières parties.

Mikko Koivu et Jason Zucker ont déjoué Gibson en temps réglementaire. Nino Niederreiter et Zach Parise ont fait de même en fusillade.

Gibson a stoppé 36 rondelles.