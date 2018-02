 Seattle a déposé une demande formelle pour un club d'expansion 

Tim Booth Associated Press Seattle

«Nous sommes emballés à l'idée des prochaines étapes du processus, a dit par communiqué le chef de la direction du groupe Oak View, Tim Leiweke. Nous sommes également ravis de poursuivre un partenariat avec la ville de Seattle.»

Oak View Group et le groupe souhaitant devenir propriétaire, mené par le milliardaire David Bonderman et par Jerry Bruckheimer, un producteur bien en vue à Hollywood, ont soumis la demande et un dépôt de 10 M $.

Seattle est le plus grand marché des États-Unis où il n'y a pas d'équipe professionnelle de hockey.

En décembre, le conseil municipal a approuvé des rénovations de 600 M $ au KeyArena. L'endroit a longtemps été le domicile des Supersonics, dans la NBA.

On s'attend à ce que la LNH demande environ 650 M $ comme frais d'adhésion au circuit Bettman.