Les Red Wings battent les Sénateurs en prolongation

Andreas Athanasiou a dénoué l'impasse en enfilant l'aiguille à six secondes du début de la période de prolongation et les Red Wings ont battu les Sénateurs d'Ottawa 2-1, mercredi soir.

Associated Press Detroit

Il s'agissait du deuxième filet d'Athanasiou, qui a également été frustré par Craig Anderson lors d'un tir de pénalité en troisième période. Dylan Larkin a pris possession du disque à la mise en jeu centrale, mais la rondelle a glissé vers Eric Karlsson, qui a tenté de le récupérer. Athanasiou a finalement soutiré la rondelle au défenseur des Sénateurs et s'est amené seul devant Anderson, qu'il a déjoué d'un tir du revers placé au-dessus de la mitaine.

Ryan Dzingel a été le seul du côté des Sénateurs à faire bouger les cordages.

Howard a repoussé 33 des 34 rondelles dirigées vers lui pour les Red Wings, tandis que son adversaire, Anderson, a repoussé 33 tirs.

C'est la première fois de la saison que les Red Wings enfilent trois victoires. La troupe de Jeff Blashill affiche un rendement de 1-6 lors des matchs qui se sont terminés en prolongation.

La troupe de Guy Boucher a quant à elle encaissé un 18e revers en 22 rencontres.

Les Red Wings ont ouvert la marque en première période lorsque Athanasiou a sauter sur le retour de lancer d'Anthony Mantha.

Athanasiou et Martin Frk ont eu de belles occasions de doubler l'avance des leurs à mi-chemin en deuxième période, mais n'ont pas été en mesure de capitaliser, et les Sénateurs ont profité de l'occasion pour égaler la marque à 39 secondes du troisième engagement. Sur la séquence, Darren Helm a cafouillé dans sa propre zone, permettant à Dzingel de prendre le contrôle du disque et de déjouer Jimmy Howard.