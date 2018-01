Le Canadien subit un cinquième revers consécutif

En plus de jouer avec son brio habituel en défensive, Marc-Édouard Vlasic a récolté un but et une mention d'aide et il a permis aux Sharks de San Jose de vaincre le Canadien de Montréal par la marque de 4-1 mardi soir au Centre Bell.

Après avoir contribué au but de Joe Thornton (8e) en première période, le défenseur montréalais a inscrit l'éventuel but victorieux au milieu de la deuxième période. Il s'agissait de son 4e but de la saison et de son premier en carrière contre le Canadien, à son 14e match.

> Le sommaire du match

Timo Meier, qui connaît de bons moments depuis trois semaines, a ajouté ses septième et huitième de la saison dans un intervalle de 83 secondes entre la fin de la deuxième période et le début du troisième vingt.

Pour Meier, les bons souvenirs s'additionnent au Centre Bell, lui qui avait inscrit son premier but dans la LNH à son premier tir en carrière, il y a un peu plus d'un an.

Kevin Labanc a ajouté deux mentions d'aide.

Quant au Canadien, qui a subi un cinquième revers d'affilée, il est demeuré enlisé dans une profonde léthargie offensive. Son seul but a été l'oeuvre d'Andrew Shaw, son 10e, tard en deuxième période... pendant une supériorité numérique de deux hommes.

Il faut remonter à 5:19 de la deuxième période du match de mercredi dernier contre les Hurricanes de la Caroline pour retracer le dernier but du Tricolore à forces égales. L'honneur était revenu à Alex Galchenyuk.

Et les hommes de Claude Julien n'avaient même pas à affronter Martin Jones, le gardien numéro un des Sharks. Peter DeBoer avait plutôt choisi de faire confiance à Aaron Dell et celui-ci a inscrit une huitième victoire en 15 sorties cette saison, et une sixième consécutive.

Il faut dire qu'à l'exception des dix premières minutes du match, le portier de 28 ans des Sharks n'a été que très peu mis à l'épreuve même s'il a fait face à 31 tirs.

Quant à Carey Price, il a repoussé 29 des 33 rondelles dirigées vers lui et n'a une fois de plus rien à se reprocher.

Il est probablement le seul, si l'on se fie à la réaction des amateurs, qui ont maintes fois hué le Canadien au troisième vingt. Bon nombre d'entre eux ont quitté leur siège alors qu'il restait plus de cinq minutes à jouer au temps réglementaire.

Toujours 14e au classement général de l'Association Est, le Canadien (16-20-4) tentera de sortir de sa torpeur, mais la tâche sera ingrate puisque le Lightning de Tampa Bay sera le visiteur.