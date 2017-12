Trois vétérans mal en point chez les Sénateurs

L'ailier Zack Smith s'est infligé une blessure à une épaule, jeudi soir, contre le Lightning de Tampa Bay. Il a été placé sur la liste des blessés et devrait rater les deux prochaines semaines. Bobby Ryan n'a pas été capable de compléter ce match, non plus. Il s'est une fois de plus blessé à un doigt. Enfin, le gardien Craig Anderson «ne se sent pas trop bien».

