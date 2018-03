Classique 100: mystère sur la formation du Canadien

L'entraîneur-chef a indiqué qu'il n'avait pas encore décidé qui de Joe Morrow et Jakub Jerabek serait en uniforme à titre de sixième défenseur. Jerabek a été laissé de côté au profit de Morrow lors du dernier match.

Chez les Sénateurs, Guy Boucher a confirmé que l'attaquant Alexandre Burrows remplacera Nick Paul. Burrows a été retranché lors de la dernière rencontre des Sénateurs, une première pour lui cette saison.

Devant le filet, Carey Price affrontera Craig Anderson.

Joueurs et entraîneurs ont rencontré les médias vers 16 h cet après-midi, puisque ni l'une ni l'autre des équipes n'a tenu d'entraînement matinal. Fidèle à son habitude, Boucher a offert de longues réponses détaillées dans un point de presse de plus de six minutes, une durée inhabituelle avant un match. « C'est tout? Je m'amusais ici! », a lancé Boucher quand le modérateur a mis fin au point de presse.

Julien a été plus concis, mais a livré la meilleure réponse du jour quand un collègue lui a demandé combien de membres de sa famille (il vient de la banlieue d'Ottawa) il avait invités pour le match.

« Pas beaucoup quand j'ai vu le prix des billets! », s'est exclamé l'entraîneur-chef. Tout ça avec un relationniste de la LNH à ses côtés...