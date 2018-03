Jonathan Drouin sera de retour contre les Oilers

Jonathan Drouin a repris l'entraînement avec ses coéquipiers du Canadien de Montréal et il s'est dit prêt à faire un retour au sein de la formation, samedi soir, lors de la visite de Connor McDavid et des Oilers d'Edmonton.

Drouin a raté les quatre dernières parties du Canadien, les deux premières à cause d'une blessure au bas du corps et les deux suivantes en raison d'un virus. Ce virus l'a affaibli au point de perdre quelques kilos, a-t-il mentionné.

«Je me sens bien. C'est dur pour le corps quand tu perds du poids, il te manque un peu d'énergie. Ça va être un retour demain pour moi, a déclaré Drouin dans le vestiaire du Complexe sportif Bell à Brossard.

«C'aurait été pas mal dur pour moi de jouer hier soir (jeudi). Je n'avais pas d'énergie, j'avais de la difficulté à bouger», a-t-il ajouté.

Si l'absence de Drouin ne s'est pas fait sentir lors de la série aller-retour contre les Red Wings de Detroit, le Tricolore vient de perdre ses deux dernières sorties, 4-3 mardi contre les Blues de St. Louis et 3-2 en prolongation aux mains des Flames de Calgary, jeudi.

À l'entraînement, Drouin a pivoté un trio que complétaient Alex Galchenyuk et Andrew Shaw. Quant à Paul Byron, il a été muté à la droite de Max Pacioretty et de Phillip Danault. Les deux autres unités offensives n'ont pas été modifiées.

«On a composé des trios qui, on pense, devraient nous donner ce qu'on recherche pour notre prochain match. Je cherchais quelque chose pour aider nos trios. Ce n'est pas plus compliqué que ça», a déclaré l'entraîneur-chef Claude Julien.

Par ailleurs, Shea Weber a raté une deuxième séance d'entraînement consécutive pour subir des traitements. Avant le match de jeudi, Claude Julien avait cependant déclaré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter au sujet du vétéran défenseur.

À la suite de sa défaite aux mains des Flames, le Canadien a chuté au 10e rang du classement général de l'Association Est. Le Tricolore totalise 30 points, le même nombre que les Bruins de Boston qui ont cependant joué quatre parties de moins.

Un autre club de l'Ouest

Inactifs depuis mercredi, les Oilers connaissent une saison décevante avec un dossier de 11-15-2 et se trouvent à huit points d'une place qui leur donnerait accès aux séries éliminatoires

McDavid, qui a été blanchi à ses deux seules visites au Centre Bell en carrière, totalise 33 points dont 11 buts et occupe le 11e rang du classement des marqueurs, à huit points de Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay.

Le Canadien tentera de profiter du mauvais départ des Oilers pour redorer son blason contre les équipes de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, le Tricolore affiche un dossier de 3-10-2 contre l'association rivale, le pire parmi toutes les formations de l'Est.

De plus, il n'a gagné qu'un seul match en sept tentatives face aux formations de la section Pacifique, celle dans laquelle évoluent les Oilers, et qui est à peine meilleure que la section Atlantique.

Interrogé à ce sujet, Claude Julien ne croit pas que ces difficultés soient liées à une différence de style entre les deux sections.

«Hier soir, nous aurions dû gagner le match, car nous avions une avance de 2-1 après deux périodes. Je ne suis pas sûr que c'est l'adversaire plus que nous. St. Louis est une bonne équipe et nous avons quand même réussi à rester dans le match. Il y a beaucoup de ces points (perdus) qui sont survenus en début de saison. Nous sommes allés dans l'Ouest et nous n'avons rien récolté», a rappelé l'entraîneur-chef du Canadien.