Les Flames battent les Capitals 4-1

Johnny Gaudreau a amassé un but et une aide pour obtenir un point dans un 10e match de suite, menant les Flames de Calgary vers une victoire de 4-1 aux dépens des Capitals de Washington, lundi soir.

Gaudreau a touché la cible et il s'est fait complice du but de Sean Monahan, un des deux filets des Flames en avantage numérique. Mikael Backlund et le capitaine Mark Giordano ont aussi fait bouger les cordages pour les visiteurs tandis que Mike Smith a stoppé 29 rondelles.

Gaudreau a récolté huit buts et 11 mentions d'assistance lors de sa séquence productive. Grâce à son brio, les Flames revendiquent une fiche de 7-3-0 au cours de celle-ci et ils ont gagné quatre de leurs cinq dernières parties.

Lars Eller a été l'auteur de l'unique réussite des Capitals, qui ont perdu pour une troisième fois en quatre matchs. Braden Holtby a alloué quatre buts sur 39 lancers.

Les Flames, qui avaient remporté samedi un duel contre les Flyers, ont pris le train pour se rendre à Washington et l'ambiance était à la fête avant la rencontre. Ce sont cependant les Capitals qui ont pris les devants après seulement 62 secondes de jeu. Jakub Vrana a repéré Eller pour son quatrième filet de la campagne.

Les Flames ont toutefois dominé le reste du match, créant d'abord l'égalité grâce à Gaudreau et prenant les devants au deuxième vingt à la suite d'un but de Monahan. Ce dernier avait enregistré un tour du chapeau à sa dernière partie.

L'indiscipline des Capitals a de nouveau coûté cher quand Backlund s'est emparé d'une rondelle libre pour donner les devants 3-1 aux Flames. Giordano en a rajouté une seconde après la fin d'une pénalité à l'attaquant des Capitals Alex Chiasson.