 Teravainen réussit un tour du chapeau dans une victoire des Hurricanes 

Le Finlandais de 23 ans a réussi le coup d'éclat en troisième période - à 2:39, 6:51 et 9:44.

Inscrit en avantage numérique, le premier de ses buts a donné un coussin de 2-1 à la Caroline. Il est venu d'un tir frappé du cercle droit, dans le coin supérieur gauche du filet.

Un tir des poignets de loin a fait 3-1, puis Teravainen a complété une soirée du tonnerre avec un tir sur réception du coeur de la zone adverse, sur une passe de Jordan Staal.

«J'aime le fait qu'il ait marqué en avantage numérique, a dit l'entraîneur-chef des Hurricanes, Bill Peters, à propos de Teravainen. Ça nous a donné de la vie.»

Sebastian Aho a inscrit son premier but de la campagne et il a ajouté deux mentions d'assistance. Jordan Staal a obtenu quatre aides, un sommet en carrière, et Jeff Skinner a aussi fait mouche pour les Hurricanes, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.

«C'était bien pour Sebastian d'avoir un but. Les joueurs étaient heureux pour lui. Je ne sais pas qui était plus heureux, l'équipe et les joueurs sur le banc ou lui», a mentionné Peters.

Scott Darling a stoppé 25 tirs dans la victoire.

Alexander Radulov a été l'unique buteur des Stars, qui avaient gagné le dernier duel entre les deux équipes 4-3, le 20 octobre. Les Stars n'avaient pas perdu à leurs trois dernières visites à Raleigh.

«C'est décevant, a laissé tomber l'entraîneur-chef des Stars, Ken Hitchcock. Nous avions la partie là où nous le voulions, mais nous avons craqué. Nous étions en bonne position à l'étranger, mais nous avons commis des erreurs.»

Le premier filet de Aho est survenu lors de son 14e match de la saison, deux de moins que l'an dernier, lorsqu'il avait inscrit 24 buts.

Aho a accepté une remise de Staal pour s'amener seul devant le gardien des Stars Ben Bishop, qu'il a déjoué grâce à une feinte du revers avant de loger la rondelle entre ses jambières.

Radulov a créé l'égalité lors d'une supériorité numérique, à 8:44 de la deuxième période. Mais les Hurricanes et Teravainen ont ouvert les valves par la suite.

«Nous avions eu des difficultés dernièrement lors des avantages numériques et je ne marquais pas beaucoup non plus, a indiqué Teravainen, qui a doublé sa production en une soirée. Je veux faire ma petite affaire et parfois, la rondelle pénètre dans le filet. C'était aussi très bien pour Sebastians. J'étais heureux pour lui. Peut-être que la chance tourne dans son cas.»

Bishop a conclu la rencontre avec 23 arrêts pour les Stars.