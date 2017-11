 Geoff Molson n'abandonne pas l'idée d'un match en plein air 

C'était la collecte de sang annuelle du Canadien, hier au Centre Bell, et le président et chef de la direction du club, Geoff Molson, en a profité pour répondre aux questions des journalistes.

« C'est une grande tradition, qui a commencé avec Jean Béliveau. On est toujours très fiers d'accueillir les gens qui veulent donner du sang et comme je l'ai compris aujourd'hui, un don peut sauver quatre vies, alors c'est fantastique », a dit Geoff Molson, qui s'apprête à accueillir plusieurs membres de la grande famille de la LNH au cours des prochains jours.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, son adjoint Bill Daly ainsi que les directeurs généraux des 30 autres équipes de la LNH passeront notamment le week-end prochain à Montréal dans le cadre des festivités entourant le 100e anniversaire de fondation de la Ligue nationale de hockey.

« Les préparatifs vont bien, et les 31 directeurs généraux seront réunis à Montréal, ce qui est quand même important. Je pense que vous [les médias] allez tous avoir la chance de leur parler, ce qui est unique pour nous à Montréal », a dit Molson, qui a toutefois reconnu qu'un match disputé en plein air aurait été la cerise sur le gâteau.

« C'est sûr qu'on aurait bien aimé avoir un match à l'extérieur, mais on n'a pas réussi à l'avoir cette fois-ci. On va continuer à essayer de l'avoir dans le futur. »

« Je pense que la volonté est là des deux bords. Évidemment, j'ai toujours dit que la volonté était là, et la Ligue aimerait bien le faire. Mais ça prend un site, aussi. Et on n'a pas trouvé le bon pour en avoir un. On va continuer de travailler pour en avoir un », a expliqué Molson.

« Je pense que nos amateurs méritent toujours mieux et on va continuer d'essayer de mieux faire. Avoir eu un match à l'extérieur aurait été l'idéal. »

Pas de panique

Le prochain week-end sera sûrement plus agréable pour Molson qu'il ne l'aurait été si son équipe n'avait pas mis un frein à sa glissade du début de saison. Après avoir perdu sept fois de suite entre le 7 et le 20 octobre, le Canadien joue beaucoup mieux.

« Oui, ça fait du bien. Le départ était un peu plus difficile et là, on commence à bien jouer. Je pense qu'on a gagné 7 de nos 10 derniers matchs, ce qui n'est pas si mal. J'espère que ça va continuer », a dit Molson, qui n'a pas songé à procéder à des changements majeurs au cours de la mauvaise séquence du CH.

« Non, pas vraiment. Quand on ne gagne pas aussi souvent qu'on le veut, il n'y a personne qui dort bien la nuit. Mais je savais et je crois encore que nous avons un noyau de joueurs parmi les meilleurs de la Ligue nationale. On a besoin de leur contribution et maintenant on commence à le voir match après match. »

Et selon Molson, le Tricolore pourra bientôt compter sur son joueur le plus important, Carey Price. « Je pense qu'il va de mieux en mieux. Sa blessure au bas du corps s'améliore. Je l'ai croisé samedi soir et il était de bonne humeur. Il n'est pas loin de pouvoir effectuer un retour. »

Rencontre avec la mairesse

La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assisté à la victoire du Canadien contre les Sabres de Buffalo, samedi soir.

« J'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Plante pour la première fois, et on a discuté de plusieurs sujets. J'ai hâte de mieux la connaître au fil des semaines et des mois qui s'en viennent », a indiqué Molson, qui ne croit pas que l'arrivée de Valérie Plante à la mairie changera le rôle du Canadien.

« Ça ne change pas grand-chose pour nous. On est toujours là pour Montréal et on amène beaucoup à cette ville en termes d'événements, de hockey ou d'investissements dans les communautés. Ça va continuer pour nous, et on continue de faire de bonnes choses pour Montréal. »

Nouvelle brasserie: pas sa décision

Il a également été question du nouvel emplacement de la brasserie Molson, qui quittera son site historique de la rue Notre-Dame. L'entreprise n'a toujours pas dévoilé le futur emplacement.

« La seule décision qui a été annoncée publiquement, c'est qu'il y aura une nouvelle brasserie. Ce qui n'a pas été annoncé, c'est où elle sera située », a dit Molson, qui a réitéré que la brasserie serait construite à Montréal ou dans ses environs.

« On verra le site qui sera choisi, mais ce n'est pas ma décision. Ce sont les opérations de la brasserie qui vont prendre cette décision. »