Les Penguins battent les Oilers 3-2

Evgeni Malkin a inscrit le but gagnant en avantage numérique tard en troisième période et les Penguins de Pittsburgh ont mis fin à une série de deux défaites en battant les Oilers d'Edmonton 3-2, mercredi.

Patric Hornqvist et Conor Sheary ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui avaient perdu les deux premiers matchs d'un voyage de cinq.

Ryan Nugent-Hopkins et Leon Draisaitl ont fourni la riposte des Oilers, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres.

Matt Murray a repoussé 35 tirs devant le filet des Penguins. À l'autre bout de la patinoire, Cam Talbot a stoppé 27 lancers.

Après que Hornqvist eut ouvert la marque en avantage numérique après 56 secondes de jeu en deuxième période, Nugent-Hopkins a répliqué un peu moins de six minutes plus tard en marquant son cinquième but de la saison - son 100e en carrière.

Moins d'une minute plus tard, Draisaitl a profité d'une mise en scène parfaite de Connor McDavid pour donner les devants aux Oilers.

Sidney Crosby a ensuite mis la table pour Sheary sur une descente à deux contre un avec 22 secondes à faire au deuxième vingt.

Malkin a tranché avec 7:37 à faire en troisième période, quand son tir s'est faufilé sous le bras de Talbot pendant un avantage numérique.